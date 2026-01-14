La nuova iniziativa benefica dell’Associazione Luce sulla Ricerca

La musica come strumento di solidarietà e sostegno concreto alla ricerca sanitaria: sabato 24 gennaio, alle ore 21, il Teatro Parvum di Alessandria (via Mazzini 85) ospiterà l’evento “Note di speranza”, concerto benefico promosso dall’Associazione Luce sulla Ricerca per raccogliere fondi a sostegno delle attività di ricerca del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

La serata vedrà la partecipazione di Giorno Mengato, Antonietta Tartara, Cristina Orlando, Luana Stoico ed Elisabetta Stango, artisti che hanno scelto di aderire all’iniziativa mettendo a disposizione il proprio talento per una causa che unisce cultura, impegno sociale e attenzione alla salute. Il concerto rappresenta un momento di condivisione aperto alla cittadinanza, in cui la musica diventa veicolo di sensibilizzazione sull’importanza della ricerca sanitaria e del suo impatto sulla qualità delle cure.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di impegno dell’Associazione Luce sulla Ricerca a favore della ricerca condotta all’interno dell’Ospedale di Alessandria, sotto il coordinamento del DAIRI, diretto da Antonio Maconi. Attraverso eventi benefici come questi, l’Associazione intende contribuire in modo concreto al sostegno di progetti scientifici capaci di generare valore per il territorio e per la comunità. L’ingresso è previsto con una donazione di 10 euro: il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla ricerca.