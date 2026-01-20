IL 21 gennaio alle ore 21 prosegue alla SOMS di Novi la rassegna teatrale “PICCOLO TEATRO SOLIDALE”; la protagonista, questa volta, sarà DANIELA TUSA che ci presenterà il suo spettacolo “NON CI SONO PIU’ LE DONNE DI UNA VOLTA”

Lo spettacolo, scritto e interpretato dall’attrice stessa, è un One-Woman show che esplora con umorismo la fragilità e la forza delle donne, dal mito di Eva ai giorni nostri. Si tratta di un “meeting semiserio di donne tutte d’un pezzo” che mescola monologhi, aneddoti storici e riflessioni contemporanee per celebrare l’evoluzione femminile con leggerezza e profondità, ridendo degli stereotipi.

Daniela Tusa, attrice, regista e insegnante di teatro, si è formata alla Scuola del Teatro Stabile di Genova negli anni ’90, ha approfondito con maestri come Pupi Avati e Gigi Ghierzi, alternando palcoscenico, cinema e formazione.

Dal 2008 dirige corsi alla Scuola d’Arte Drammatica “I Pochi” di Alessandria, di cui è fondatrice.

Lo spettacolo, aperto ai soli soci Soms, sarà preceduto, per chi lo volesse, da una cena di autofinanziamento a partire dalle 19.30; oltre alla quota associativa, l’autofinanziamento è un elemento chiave per la continuità e la qualità dell’offerta artistica permettendo agli artisti di sperimentare e innovare affrontando rischi creativi; in questo modo si rafforza la comunità attorno all’arte e si promuove una cultura più partecipata e autentica.

I posti sono limitati, vi consigliamo pertanto di prenotare il vostro posto alla mail: somsnovi@hotmail.com indicando nomi dei partecipanti e numero di telefono cellulare. In caso di overbooking la precedenza sarà data esclusivamente per ordine di arrivo della prenotazione via mail.