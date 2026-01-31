Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato i seguente stanziamenti:

€ 8.000,00 a favore dell’Associazione Amici della Musica di Tortona quale contributo per il progetto per la celebrazione del 46° anno di costituzione dell’Associazione tramite organizzazione di concerti presso il Teatro Civico di Tortona: 1) “Dall’opera allo swing” con Andrea Bacchetti al pianoforte e Giampiero Sobrino al clarinetto; 2) “Omaggio ad Aldo Ciccolini” con Mario Panciroli al pianoforte; 3) “Beethoven ultime notizie” con Giuseppe Mariotti al pianoforte (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere annuale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”).

€ 15.000,00 a favore dell’Accademia delle Idee Carlo Boggio Sola (iniziativa realizzata direttamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona) a sostegno dei costi di sviluppo del programma relativo all’anno scolastico 2024/2025 (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.1. “Accademia delle Idee Carlo Boggio Sola”);

€ 7.500,00 a favore dell’Associazione Gruppo di Ricerca Filosofica Chora di Tortona quale contributo per la realizzazione delle attività filosofiche dell’Associazione per l’anno 2025 (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore Educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.4. “Percorso formativo e culturale extrascolastico”);

€ 1.307,00 per la realizzazione del progetto di inclusione linguistica per gli alunni NAI presso il Liceo Peano di Tortona (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore Educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.4. “Percorso formativo e culturale extrascolastico”);

€ 15.000,00 a favore dell’Associazione Peppino Sarina – Amici del Burattino – ODV di Tortona quale contributo per la realizzazione delle attività per l’anno 2025 tra cui Assoli XXXI° edizione – rassegna invernale di teatro di figura, Baracche di luglio XXXI° edizione – Tortona e dintorni – rassegna estiva di teatro di figura, per i laboratori sulla costruzione ed animazione del burattino diretti da Natale Panaro, la gestione dell’Atelier Sarina presso Palazzo Guidobono (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore Arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 1.500,00 a favore dell’Associazione Talea APS di Costa Vescovato (Al) quale contributo per la realizzazione di “Sabati del Villaggio” – proposte ludico ricreative per riscoprire il territorio rurale e le tradizioni contadine in modo consapevole”, rivolte ai ragazzi in fascia 3-14, legate al ciclo delle stagioni (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.4. “Percorso formativo e culturale extrascolastico”);

€ 4.000,00 a favore del Comune di Berzano di Tortona quale contributo per la pubblicazione/stampa del volume “Berzano: da Wagram a Pellizza”, volume storico relativo alle avventure del Conte Boniforte Busseti, Cavaliere di Napoleone, con approfondimenti sui Conti Busseti Conti di Berzano (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 500,00 a favore del Comune di Volpedo (Al) quale contributo per la realizzazione del Laboratorio “La Natività” a cura del maestro Natale Panaro indirizzato a cittadini interessati ad attività creative tramite creazione di pannelli raffiguranti la donna e l’uomo protagonisti de Il Quarto Stato, da collocare nel centro storico del paese (Rione Torraglio) in occasione delle festività natalizie per creare una simil caccia al tesoro fra i vicoli e le piazzette (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);