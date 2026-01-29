Il Consiglio Comunale di Diano Marina si è riunito questa sera per discutere un ordine del giorno di 11 punti, che ha spaziato da nomine istituzionali a dibattiti su temi urbanistici e di sicurezza.

In apertura, la comunicazione relativa al prelevamento di € 8.814,00 dal fondo di riserva per la restituzione al Ministero della quota non utilizzata del Contributo per l’Incremento dell’indennità degli Amministratori. Il prelevamento si è reso necessario a dicembre 2025, a seguito della compilazione della certificazione 2024, quando non era più possibile procedere con una variazione di Bilancio.

Nominato il Revisore Unico dei Conti per il triennio 2026–2029, individuato nella persona di Glauco Ferrara. La nomina è avvenuta a seguito della scadenza dell’incarico della D.ssa Mezzera Gianfranca e della successiva comunicazione della Prefettura dei nominativi estratti a sorte l’11/12/2025.

Approvata l’adesione alla “Fondazione Gazzetta Amministrativa” al costo annuo di € 3.000,00 con la possibilità di usufruire di formazione gratuita e illimitata per personale e amministratori, consulenza giuridica, accesso a banche dati e al sistema di rating della PA “PITAGORA”.

Approvata anche l’adesione del Comune di Diano Marina all’associazione “Avviso Pubblico” – Enti Locali e Regioni contro le Mafie e Corruzione, che rappresenta un forte impegno etico e politico per la promozione della legalità, della trasparenza e della responsabilità nella gestione della cosa pubblica, in linea con il “Codice Etico per la Buona Politica” dell’Associazione. I consiglieri si sono pronunciati favorevolmente all’unanimità, dopo l’introduzione del Consigliere di opposizione Francesco Parrella, Presidente della Commissione Antimafia, che ha ringraziato la maggioranza e gli uffici per la proficua collaborazione, dalla fondazione della Commissione a oggi.

Il Consiglio Comunale ha proseguito con l’esame della mozione presentata dal gruppo Diano Domani (Francesco Parrella e Micaela Cavalleri).

L’Amministrazione ha ribadito la propria volontà di disciplinare l’insediamento delle attività commerciali nel centro, come già chiarito ad aprile 2025. Il Consigliere Veronica Brunazzi ha richiamato il lavoro già svolto (approvazione nuova perimetrazione CIV a marzo 2025 e redazione proposta di intesa con le associazioni di categoria). La mozione presentata dal gruppo Diano Domani – relativa alla richiesta di adozione di un’intesa per l’introduzione di limitazioni alle attività commerciali – è stata quindi respinta con voto contrario, in quanto ritenuta dall’Amministrazione “un atto puramente strumentale” che non aggiunge nulla al lavoro già in corso.

I restanti 5 punti all’ordine del giorno, riguardano le interrogazioni dell’opposizione e le risposte riassunte di seguito.

In merito alla nuova sede della Protezione Civile in via Diano San Pietro, il Consigliere Francesco Bregolin ha risposto alle domande del gruppo Diano Domani. L’Amministrazione intende sempre dotare la Protezione Civile di una sede idonea alle sue attività, affidando la sua realizzazione alla GM. I ritardi sono dovuti a ulteriori studi di fattibilità in riferimento alla viabilità. L’Amministrazione può riportare rassicurazioni avute dalla società ma non è in grado di dettare tempistiche certe perché si tratta di un obiettivo portato avanti dalla Gestioni Municipali SpA, nei confronti del quale il Comune può dare solo delle linee di indirizzo.

Il gruppo consigliare Diano Marina ha chiesto invece aggiornamenti sull’utilizzo dell’ex Hotel Esplanade, trovando riscontro nelle parole del Sindaco. Alcuni locali dell’edificio sono stati consegnati tramite convenzione dalla società Arimondo, atto (non dovuto) che ha dato un contributo concreto al Comune, sotto forma di metratura utile per uffici pubblici. L’idea era di assegnarli al corpo di Polizia Locale ma sono in corso ulteriori valutazioni che considerano locali più adatti o l’acquisizione di ulteriore metratura.

Circa i lavori accessori alla Ciclovia Tirrenica (quesiti posti dal gruppo Diano Marina) la risposta del Sindaco ha fornito un dettagliato aggiornamento sui lavori di riqualificazione e infrastrutturali, suddivisi in lotti funzionali per minimizzare i disagi. Sono stati illustrati i progressi dei lotti 1, 2 e 3 – dall’incrocio di via Saponiera con via Rossini all’incrocio con via Ca Rossa – (finanziati con 2.343.500 euro di fondi ministeriali e quasi ultimati); il lotto 4 – rotonda via Lucus Bormani / via Santa Caterina – (in corso, con quadro economico di 660.000 euro di fondi regionali e completamento previsto entro il 26/02/2026); il lotto 5 – tratto parallelo a via Gaggero fino all’incrocio dell’ex sedime ferroviario con via Villebone (in gara presso la SUE della Provincia con un quadro di 616.290 euro circa, fondi comunali) e il lotto 6 – tratto parallelo a via Novaro – (quasi ultimato, con quadro economico di 350.000 euro di fondi regionali, fine lavori prevista per la primavera 2026).

L’Amministrazione ha infine stanziato l’importo di € 350.000,00 per l’esecuzione dei seguenti interventi: realizzazione di marciapiedi a monte di via Novaro; rivestimento in pietra dei muretti di via Saponiera; acquisto arredo urbano e corpi illuminanti. I lavori, affidati a dicembre 2025, saranno avviati a stretto giro.

Il gruppo Diano Domani ha chiesto conferme sulla realizzazione – da parte di GM – della ristrutturazione del ristorante presso lo stabilimento balneare Delfino. Il Sindaco ha comunicato che la Società – in attesa dell’approvazione del nuovo PUD e dell’ottenimento della concessione demaniale definitiva – ha intenzione di concentrarsi su altri investimenti prioritari per un totale di € 795.000 oltre IVA per la sostituzione delle cabine, il rifacimento del solettone del Molo delle Tartarughe e del molo sottoflutto del porto turistico.

In relazione alle richieste del gruppo Diano Domani circa il Piano del Traffico, il Sindaco ha confermato l’esistenza di un Piano del Traffico, che risale al 2006 (approvato in giunta nel 2007), aggiungendo che è in corso uno studio di viabilità per armonizzare il traffico con la Ciclovia Tirrenica, che porterà all’aggiornamento del documento o un nuovo Piano del Traffico.