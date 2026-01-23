Rosignano Monferrato – Ciclo di incontri dedicato alla promozione della cultura della legalità presso le scuole medie di San Martino di Rosignano Monferrato. L’iniziativa ha coinvolto gli alunni delle classi seconde e terze, impegnati in un momento di confronto diretto con le istituzioni del territorio.

A guidare le sessioni è stato il Vice Brigadiere Francesco Buglione, Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, strutturate in un più ampio protocollo di collaborazione tra l’Arma e il mondo della scuola, volto a sensibilizzare le giovani generazioni sui rischi legati ai comportamenti illeciti e sull’importanza del rispetto delle regole nella vita quotidiana.

Il nucleo centrale degli incontri si è focalizzato su fenomeni di stretta attualità: il bullismo e il cyberbullismo. Durante i colloqui, il Vice Brigadiere Buglione ha illustrato le dinamiche attraverso cui queste forme di prevaricazione si manifestano, sottolineando le conseguenze giuridiche per chi le mette in atto. Particolare attenzione è stata riservata all’uso consapevole dei dispositivi digitali e dei social-network. Agli studenti sono stati forniti strumenti critici per riconoscere le insidie del web, come la diffusione non consensuale di materiale privato e le molestie online, evidenziando come la responsabilità individuale sia fondamentale anche dietro lo schermo di uno smartphone.

Oltre agli aspetti preventivi e repressivi, l’incontro ha permesso ai ragazzi di conoscere più da vicino la struttura e i compiti dell’Arma dei Carabinieri. Il Vice Brigadiere ha spiegato come la locale stazione rappresenti un punto di riferimento per il cittadino, non solo per la sicurezza, ma anche per il supporto e l’orientamento nelle situazioni di difficoltà. Gli studenti hanno partecipato attivamente, rivolgendo domande sulle procedure d’intervento e sulla quotidianità del lavoro operativo. L’iniziativa si è posta l’obiettivo di ridurre la distanza tra giovani e forze dell’ordine, promuovendo una visione della divisa come presidio di tutela dei diritti fondamentali.

Tali momenti di approfondimento si inseriscono in una più ampia pianificazione di attività didattiche programmate dal Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria, d’intesa con i dirigenti scolastici della provincia. L’obiettivo comune dell’Arma e delle istituzioni scolastiche è quello di costruire un percorso formativo organico che, attraverso il dialogo costante, favorisca lo sviluppo di una coscienza civica consapevole, fornendo ai giovani gli strumenti necessari per prevenire il disagio sociale e promuovere una convivenza civile basata sul rispetto reciproco.