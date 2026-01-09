Volge al termine il programma di Natale Castello, il contenitore di eventi che il Comune di Diano Castello ha predisposto per il periodo a cavallo tra San Nicola (6 dicembre) e San Mauro (15 gennaio).

Due sono gli appuntamenti in programma nel weekend per festeggiare il patrono della frazione di Varcavello, anticipando solo di qualche giorno la giornata dedicata dal calendario a San Mauro.

Domani, sabato 10 gennaio, alle ore 21, in piazza San Mauro, a Varcavello, si terrà il tradizionale falò, accompagnato da musica dal vivo e cioccolata per tutti, in collaborazione con la Protezione Civile di Diano Castello. A creare l’atmosfera saranno le sonorità della Equipage Jazz Ambassadors Dixie & Street Parade. Fondata a Imperia nel 1979, la Equipage Jazz Ambassadors Dixie & Street Parade nasce dalla passione di Emilio Lepre per il jazz tradizionale e lo spirito festoso delle grandi formazioni americane. Fin dagli esordi, la band, da tempo affidata alla direzione di Leo Lagorio, si è distinta per un repertorio che affonda le radici nel dixieland, nello swing delle origini e nella musica da parata, portando il jazz fuori dai teatri e direttamente tra la gente.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 11, sempre a Varcavello, con l’altrettanto tradizionale Fiera di San Mauro, dalle ore 10.30 alle 17.30, con espositori, bancarelle e street food, insieme all’esposizione di esemplari del Club 500 del Golfo Dianese, per una giornata di festa aperta a famiglie, cittadini e visitatori. Per buona parte del pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, sono previste animazione per bambini a cura di Fem Spettacoli e l’esibizione degli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia. Alle ore 15 si terrà la Santa Messa, seguita dalla processione, momento centrale e identitario della tradizione religiosa della frazione.

“Con le due giornate dedicate a San Mauro concludiamo il ricco calendario degli eventi di Natale Castello, proposti tra la fine del 2025 e l’anno nuovo, nel borgo e nelle varie frazioni – affermano il sindaco Romando Damonte e la consigliera Daniela Bottino -. Esprimendo soddisfazione per il successo ottenuto dalle varie iniziative e ringraziando la Regione Liguria e tutti coloro che hanno permesso di realizzarle, invitiamo a partecipare a questi ultimi appuntamenti, rappresentativi di un forte legame con la storia, le tradizioni e il senso di comunità del nostro territorio”.