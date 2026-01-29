In data 15 gennaio è stata data esecuzione al rimpatrio di un cittadino serbo espulso mediante provvedimento giudiziario disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria. Lo stesso risultava detenuto presso il Carcere di Alessandria in quanto era stato tratto in arrestato per spaccio di kg 15,378 di sostanza stupefacente di tipo hashish e kg 51,809 di sostanza di tipo marijuana.

In data 20 gennaio veniva invece dato seguito all’espulsione amministrativa di un cittadino pakistano, irregolare sul territorio da oltre 3 anni e con numerosi precedenti penali e di polizia a suo carico: quest’ultimo risultava condannato per lesioni personali aggravate e minacce, nonché tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, rapina aggravata, interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e rissa, con numerose violazioni amministrative per ubriachezza molesta. Lo stesso veniva condannato in quanto autore di una violenza sessuale avvenuta il 23.03.2019 a bordo di un treno regionale nella tratta tra Ronco Scrivia (GE) e Genova.

L’attività, condotta dall’Ufficio Immigrazione della Questura in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e la Prefettura, si inserisce nel costante impegno della Polizia di Stato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, attraverso l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti socialmente pericolosi.