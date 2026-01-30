“DOMENICHE A TEATRO”

2025-26

Rassegna di teatro per famiglie

Alessandria – Teatro San Francesco

Comune di Alessandria con Fondazione Piemonte dal Vivo

in collaborazione con ASM Costruire Insieme e Compagnia Stregatti

Direzione artistica: Coltelleria Einstein

Biglietto unico. € 5,00

Domenica 1° febbraio 2026

Ore 16

“Di là dal mare”

con Walter Broggini e Fabio Scaramucci

regia di Walter Broggini

testi, scenografia, allestimento di Walter Broggini e Massimo Cauzzi

compagnie Ortoteatro e Walter Broggini (Pordenone)

Domenica 1° febbraio 2026 alle ore 16 al Teatro San Francesco di Alessandria prende il via la rassegna “Domeniche a Teatro”, promossa dal Comune di Alessandria e da Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con ASM e con la Compagnia Stregatti, sotto la direzione artistica di Coltelleria Einstein.

È la rassegna di teatro per famiglie dedicata anche a tutti gli appassionati di teatro, perché un buon spettacolo non ha confini di età.

Lo spettacolo che inaugura la rassegna è “Al di là del mare”, spettacolo di burattini “a guanto”, “a mano vera”, marionette da tavolo e da palco, pupazzi e attore interpretato da Walter Broggini e Fabio Scaramucci.

Lo spettacolo vede la sinergia fra due compagnie, Ortoteatro di Pordenone e Walter Broggini di Varese.

“Di là dal mare” è un viaggio. Tante storie! Ed il protagonista di quest’avventura di storie ne conosce proprio tante, dal momento che è un bibliotecario. Si chiama Berto e all’improvviso, dopo essersi appisolato in riva al mare, si sveglia in un luogo che non conosce.

Inizia così un viaggio alla scoperta di luoghi indefiniti e misteriosi, nei quali incontrare altre culture, altri stili di vita, altri valori, usi e costumi. Un viaggio di conoscenza e di condivisione, in cui scambiarsi cibo, per il corpo e per la mente.

È l’occasione per raccontare piccole storie, divertenti e bizzarre, narrate ognuna in modo diverso, miscelando narrazione, burattini, marionette e pupazzi; una varietà di tecniche d’animazione che fa il paio con la varietà di incontri e di racconti che l’uomo della spiaggia farà nel suo peregrinare via mare.

La rassegna proseguirà domenica 1°marzo con lo spettacolo di clownerie “La Bianca, la Blu e la Rossa” di e con Alice Bossi e domenica 22 marzo con “Nardo il ghepardo alle Zoolimpiadi” del Teatro Invito.

INFO BIGLIETTERIA “DOMENICHE A TEATRO”

Prezzi dei Biglietti: biglietto unico € 5,00

Prenotazioni presso Teatro San Francesco – compagnia Stregatti – cell 339 3584518

www.teatrostregatti.it stregatticomp.teatrale@gmail.com