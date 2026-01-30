“DOMENICHE A TEATRO”
2025-26
Rassegna di teatro per famiglie
Alessandria – Teatro San Francesco
Comune di Alessandria con Fondazione Piemonte dal Vivo
in collaborazione con ASM Costruire Insieme e Compagnia Stregatti
Direzione artistica: Coltelleria Einstein
Biglietto unico. € 5,00
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 16
“Di là dal mare”
con Walter Broggini e Fabio Scaramucci
regia di Walter Broggini
testi, scenografia, allestimento di Walter Broggini e Massimo Cauzzi
compagnie Ortoteatro e Walter Broggini (Pordenone)
Domenica 1° febbraio 2026 alle ore 16 al Teatro San Francesco di Alessandria prende il via la rassegna “Domeniche a Teatro”, promossa dal Comune di Alessandria e da Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con ASM e con la Compagnia Stregatti, sotto la direzione artistica di Coltelleria Einstein.
È la rassegna di teatro per famiglie dedicata anche a tutti gli appassionati di teatro, perché un buon spettacolo non ha confini di età.
Lo spettacolo che inaugura la rassegna è “Al di là del mare”, spettacolo di burattini “a guanto”, “a mano vera”, marionette da tavolo e da palco, pupazzi e attore interpretato da Walter Broggini e Fabio Scaramucci.
Lo spettacolo vede la sinergia fra due compagnie, Ortoteatro di Pordenone e Walter Broggini di Varese.
“Di là dal mare” è un viaggio. Tante storie! Ed il protagonista di quest’avventura di storie ne conosce proprio tante, dal momento che è un bibliotecario. Si chiama Berto e all’improvviso, dopo essersi appisolato in riva al mare, si sveglia in un luogo che non conosce.
Inizia così un viaggio alla scoperta di luoghi indefiniti e misteriosi, nei quali incontrare altre culture, altri stili di vita, altri valori, usi e costumi. Un viaggio di conoscenza e di condivisione, in cui scambiarsi cibo, per il corpo e per la mente.
È l’occasione per raccontare piccole storie, divertenti e bizzarre, narrate ognuna in modo diverso, miscelando narrazione, burattini, marionette e pupazzi; una varietà di tecniche d’animazione che fa il paio con la varietà di incontri e di racconti che l’uomo della spiaggia farà nel suo peregrinare via mare.
La rassegna proseguirà domenica 1°marzo con lo spettacolo di clownerie “La Bianca, la Blu e la Rossa” di e con Alice Bossi e domenica 22 marzo con “Nardo il ghepardo alle Zoolimpiadi” del Teatro Invito.
INFO BIGLIETTERIA “DOMENICHE A TEATRO”
Prezzi dei Biglietti: biglietto unico € 5,00
Prenotazioni presso Teatro San Francesco – compagnia Stregatti – cell 339 3584518