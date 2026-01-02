Ore 14:30-16:00 – ATELIER SARINA presso Palazzo Guidobono
Laboratorio di Nat con il Maestro Natale Panaro
“LA BEFANA DI NAT”
7 €, info e prenota: 349 7424432, 3401881648, 0131 864441, associazionesarina@gmail.com
ORE 16.30 – TEATRO CIVICO
Befana in baracca
Compagnia I Burattini di Mattia (BO)
“FAGIOLINO ASTROLOGO” ovvero il rapimento della principessa Gisella.
Biglietto unico: € 4,00. Acquistabile presso la biglietteria del Teatro Civico dal martedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00 e a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.