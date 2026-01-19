Ottime notizie per gli amanti della lettura e della cultura a Diano Marina. A partire da lunedì 12 gennaio, la Biblioteca Civica “A.S. Novaro” ha ampliato significativamente il suo servizio, aggiungendo due nuove giornate di apertura settimanali. L’estensione dell’orario prevede l’apertura anche il lunedì e il venerdì, con orario continuato dalle 9:00 alle 14:00. Queste si aggiungono alle fasce orarie già in vigore, portando il nuovo calendario completo a:

Lunedì: 9:00 – 14:00 (Nuovo)

Martedì: 10:00 – 18:00

Mercoledì: 9:00 – 14:00

Giovedì: 13:00 – 18:00

Venerdì: 9:00 – 14:00 (Nuovo)

Tale ampliamento delle giornate di apertura è stato reso possibile grazie alla nuova convenzione sottoscritta tra il Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri che garantirà il proprio personale specializzato e la gestione del Polo Culturale di Palazzo del Parco, oltre la Biblioteca Civica, il Museo Civico del Lucus Bormani e la Sala Mostre “Rodolfo Falchi”.

La collaborazione tra l’Ufficio Cultura del Comune e l’IISL ha portato anche a un risultato economico di rilievo: l’ottenimento di un contributo di 12.669,00 euro erogato dal Ministero della Cultura, tramite la Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali (Decreto 272-2025). Questi fondi saranno interamente destinati all’incremento del patrimonio librario, che conta già oltre 30.000 volumi a disposizione degli utenti, i quali possono usufruire anche del servizio emeroteca e del collegamento internet tramite Liguria WI-FI.

A supporto della struttura, il Comune ha inoltre stanziato un apposito contributo per l’acquisto di nuove scaffalature, necessarie sia per la Biblioteca Civica che per il deposito del Museo. Infine, come da tradizione, sono stati stampati i nuovi calendari da tavolo, dedicati quest’anno alla Sezione Risorgimentale del Museo e a una selezione dei libri più antichi della Biblioteca. I calendari sono a disposizione dei visitatori e degli utenti, che potranno sostenere le attività culturali del Palazzo del Parco con un’offerta libera.

L’Assessore alla Cultura di Diano Marina, Sabrina Messico, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza dell’investimento nel settore culturale. “Siamo estremamente soddisfatti di questo importante risultato. L’ampliamento dell’orario di apertura della nostra Biblioteca Civica, reso possibile grazie alla proficua sinergia con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, rappresenta un passo fondamentale per rendere la cultura ancora più accessibile ai nostri cittadini. Il contributo ministeriale di oltre 12.000 euro ci permetterà inoltre di arricchire ulteriormente il nostro patrimonio librario, confermando il Palazzo del Parco come un vero e proprio polo culturale per l’intera comunità”.