Un passo significativo verso la promozione di una sana alimentazione e la sostenibilità ambientale è stato compiuto dai Comuni di Diano Marina e Diano San Pietro. Dopo le vacanze natalizie ha preso infatti il via il progetto “Le Super Merende della Mensa Bio!”, un’iniziativa che rivoluziona il servizio di ristorazione scolastica per i bambini delle scuole dell’infanzia dei due comuni. Il Comune di Diano Marina, in qualità di capofila nella gara d’appalto per la ristorazione scolastica, ha ottenuto insieme a Diano San Pietro l’importante riconoscimento di mensa biologica. Questo traguardo ha permesso di accedere a un contributo specifico destinato al miglioramento del servizio e, al contempo, al contenimento dei costi per l’amministrazione. La scelta strategica delle amministrazioni è stata quella di investire questo contributo nell’introduzione di una merenda biologica quotidiana per tutti i bambini dell’infanzia di Diano Marina e Diano San Pietro, garantendo un servizio di alta qualità senza costi aggiuntivi per le famiglie. Il progetto si fonda su tre pilastri fondamentali: alimentazione sana, rispetto per l’ambiente e riduzione dello spreco alimentare. Le merende proposte, studiate per essere sane, gustose e bilanciate, mirano a garantire il corretto apporto calorico per lo spuntino di metà giornata, in linea con le esigenze nutrizionali dei bambini. Il calendario settimanale prevede una rotazione che include: frutta fresca (lunedì e giovedì), pane con miele o marmellata (martedì), polpa di frutta biologica (mercoledì) e biscotti equo solidali (venerdì). L’iniziativa è accompagnata da un percorso di educazione alimentare che vedrà il coinvolgimento della Biologa Nutrizionista Dott.ssa Chiara Roncallo e della Dietista Dott.ssa Anna Cricenti. Un elemento distintivo del progetto è l’attenzione al tema della sostenibilità e del non spreco. A tutti i bambini è stato infatti fornito l'”iononspreco! Bag”, un astuccio termico dove conservare le merende o la frutta eventualmente non consumata a mensa. Questo strumento educativo accompagna i bambini fin da piccoli nell’apprendimento di corrette abitudini e nel rispetto del cibo. Il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi ha voluto sottolineare l’importanza di questa iniziativa: “Il riconoscimento di mensa biologica è la conferma di un impegno concreto e condiviso per la salute dei nostri bambini. Offrire quotidianamente una merenda bio e gratuita è un segnale forte che l’amministrazione vuole dare alle famiglie, investendo sul futuro e sulla qualità della vita dei nostri cittadini più giovani”. Anche l’Assessore Sabrina Messico ha espresso grande soddisfazione per l’avvio del progetto, che descrive come il risultato concreto della sinergia tra comuni e dell’impegno costante per offrire il meglio ai bambini dianesi. “Ottenere il riconoscimento di mensa biologica e il relativo contributo ci ha permesso di innalzare la qualità del servizio, introducendo una merenda biologica quotidiana a costo zero per le famiglie. È un investimento fondamentale nella salute dei più piccoli e nella loro educazione alimentare e ambientale”.

