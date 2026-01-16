Bilancio positivo sia per affluenza che per iniziative messe in atto nelle due giornate di scuola aperta. Entrambe le sedi di Viale Einaudi e di Corso Cavour, domenica 14 dicembre 2025 e sabato 10 gennaio 2026, hanno aperto le loro porte a tutte le famiglie degli studenti che si accingono a concludere la scuola secondaria di primo grado, per illustrare le attività ed i laboratori di ciascun indirizzo, per aiutare nella scelta della scuola superiore.

Durante la mattinata di domenica 14 dicembre 2025, le famiglie hanno potuto presenziare alla Tavola rotonda tenutasi con enti del territorio quali Confindustria e l’Università del Piemonte Orientale; preziosi, nel contesto, gli interventi di una psicologa esperta di orientamento e di un ex studente laureando in Ingegneria. In questa occasione il Dirigente scolastico, il prof. Guido Rosso, e la collaboratrice vicaria, prof.ssa Gabriella Bellingeri, hanno illustrato i tanti progetti, iniziative ed esperienze di P.C.T.O che coinvolgono gli studenti di tutti i corsi, focalizzando l’attenzione sull’importanza di scegliere consapevolmente nell’ambito delle diverse opportunità che l’Istituto Marconi offre.

Commenta la referente dell’organizzazione della giornata, Prof.ssa Luisa Bellone: “Grazie alle attività predisposte sono stati presentati tutti i corsi della sede centrale: il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Informatica e Telecomunicazioni, Chimica dei Materiali e Biotecnologie, Meccanica e Meccatronica, Logistica e i corsi della sede associata Carbone: Amministrazione Finanza e Marketing e Servizi Commerciali. Sono stati coinvolti in totale 61 docenti e 210 ragazzi in entrambe le sedi. Considerando le due giornate, siamo soddisfatti dell’affluenza e crediamo di aver offerto un buon servizio al territorio”.

Per quanto riguarda le attività pomeridiane, oltre ai corsi di recupero e a quelli di approfondimento curricolari, l’Istituto organizza corsi gratuiti per il conseguimento delle certificazioni linguistiche B1 e B2 in lingua inglese, le cui diverse fasi sono finanziate con i fondi PN in sinergia con i fondi del Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Il pomeriggio di sabato 10 gennaio 2026, nell’aula magna, l’appuntamento tanto atteso da studentesse e studenti ormai dichiarati maturi: la consegna dei diplomi a coloro che hanno superato l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2024-25. Ai piani superiori aule tematiche con percorsi laboratoriali per proporre le tante attività predisposte dai docenti e dagli studenti dei vari corsi.

A proposito delle numerose attività, c’è stato il lancio del giornale scolastico, il Marconews, con il numero annuale che raccoglie disegni, poesie e riflessioni di un gruppo consistente di studenti di tutte le classi e i corsi.

In conclusione, l’Open day è un momento importante non solo per i ragazzi che si orientano in entrata, per conoscere la pluralità delle proposte formative che l’Istituto propone, ma anche per chi ha già concluso il suo percorso e guarda con fiducia alla scelta universitaria o alla formazione lavorativa, una bella occasione per ritrovare i propri compagni e docenti, per sentire nell’aria quell’atmosfera di scuola che già manca, con un po’ di nostalgia.

La Redazione Marconews