A seguito delle segnalazioni per la presenza di cartelli minacciosi e del rischio di bocconi avvelenati nell’area di Borgo Prino, a pochi metri dall’area sgambamento “Il Giardino dei Cani”, è scattato l’intervento del Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Regione Liguria.

Gli agenti specializzati, con il supporto di un’unità cinofila antiveleno stanno operando nell’area interessata per individuare eventuali sostanze pericolose e mettere in sicurezza la zona. Nel corso delle attività è stata rinvenuta una tortora morta, ora affidata alla ASL competente per gli accertamenti veterinari e tossicologici.

“Desidero ringraziare il Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico-Ambientale con gli agenti Enzo Marvaldi, Stefania Damonte e l’agente della polizia locale Giancarlo Piale coadiuvati dal cane Sax, un bellissimo esemplare di bracco tedesco di 6 anni – dichiara l’assessore di Regione Liguria Alessandro Piana – per la tempestività e la professionalità dimostrate in un’operazione delicata che tutela non solo la fauna selvatica, ma anche gli animali d’affezione e la sicurezza dei cittadini”.

L’attività di controllo sta proseguendo anche nella zona di Lungomare Amerigo Vespucci e della Spianata.

“La Regione – conclude Piana – è in prima linea nel contrasto a ogni forma di maltrattamento animale e invitiamo i cittadini a segnalare immediatamente eventuali situazioni sospette alle autorità competenti”.