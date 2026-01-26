Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 17,00 alla Ex Chiesa della Misericordia, in Piazza San Domenico a Casale Monferrato, verrà inaugurata la mostra “Opposti!?”, progetto del gruppo artistico Causæ Itineris.

L’esposizione proporrà un percorso visivo e spaziale incentrato sul tema della dialettica tra opposti e sull’equilibrio tra elementi complementari, affrontato attraverso opere realizzate collettivamente dai membri del gruppo.

Le coppie concettuali da cui prende avvio il lavoro (reale e virtuale, naturale e artificiale, materiale e spirituale, microscopico e macroscopico) non verranno presentate come contrapposizioni rigide, ma come tensioni dinamiche che generano trasformazione.

Il progetto nasce da una riflessione condivisa sul concetto di enantiodromia, inteso come passaggio di una condizione nel suo opposto, e si traduce nella scelta di realizzare opere modulari, capaci di funzionare sia come singoli elementi sia come parti di un insieme. I moduli compongono strutture mobili e semitrasparenti che definiscono un allestimento attraversabile, nel quale il pubblico è invitato a muoversi fisicamente tra le opere, scegliendo diversi percorsi di osservazione e relazione. Un elemento centrale del progetto è il lavoro a più mani: le opere sono state realizzate in coppia o in piccoli gruppi, mettendo in dialogo linguaggi, approcci e sensibilità differenti. La dimensione collettiva non annulla le individualità, ma le mette in relazione, facendo della collaborazione una parte sostanziale del processo creativo.

Causæ Itineris è un gruppo di artisti attivo dal 2023, composto da persone che operano in ambiti diversi della comunicazione visiva, artistica e creativa, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla grafica, dalla street art alla digital art, ma anche in settori professionali lontani dall’arte.

Attualmente fanno parte di Causæ Itineris: Paola Beccaro, Simone Bordignon, Fabio Bourbon, Ida Cirillo, Denise De Rocco, Silvia De Stefanis, Monica Falcone, Giulia Ferri, Giulia Lungo, Matteo Matraxia, Giorgio Mauri, Marica Ortu, Alessandra Protti, Anna Savio e Giorgia Viaro, con la partecipazione di Giulia Maiolo e la collaborazione di Valerio Volpe.

La mostra sarà aperta a ingresso libero e gratuito fino a domenica 1 marzo 2026 e sarà visitabile nelle giornate di sabato e domenica dalle 10,30 alle 13.00 e dalle 14,30 alle 17,30.