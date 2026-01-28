Sabato 7 febbraio, presso la Biblioteca Civica di via Marconi 66, prenderà il via il corso: “Viaggio nella creatività di Topolino: dall’idea al disegno”, una vera e propria avventura creativa che permetterà ai partecipanti di esplorare il complesso lavoro che si nasconde dietro la nascita di una storia a fumetti, dalla prima intuizione fino al prodotto finito pronto per la pubblicazione.

Il corso, dedicato agli aspiranti fumettisti a partire dai 12 anni di età, si svilupperà in tre incontri tematici, in programma al sabato mattina dalle ore 9 alle 12 e sarà tenuto da Sergio Cabella, professionista di rilievo nel panorama editoriale che collabora con il marchio Disney dal 1993.

Cabella porta con sé un’esperienza trentennale durante la quale ha realizzato circa 150 storie come disegnatore e oltre 80 come sceneggiatore: dalle mitiche GM a PK, da Paperino Paperotto a XMickey, e naturalmente Topolino. La sua carriera vanta inoltre collaborazioni prestigiose con Piemme per Geronimo Stilton, con Rainbow per le Winx e con Ferrero per la progettazione delle sorprese Kinder. Oltre alla sua attività autoriale e alla co-fondazione del neo studio Krakoom, Cabella è un esperto docente e coordina il corso triennale di fumetto presso la sede di Genova della Scuola Internazionale di Comics.

Il primo appuntamento, denominato “Decollo”, si terrà il 7 febbraio 2026 e sarà dedicato alla ricerca delle idee e alla tecnica di disegno dei paperi, svelando aneddoti e piccoli segreti del mestiere.

Il secondo incontro, “In volo su Paperopoli”, previsto per il 21 febbraio, approfondirà il linguaggio del fumetto Disney e la scrittura di avventure fuori dai canoni, mettendo a confronto personaggi simili ma opposti come Paperino e Paperone.

Il ciclo si concluderà il 14 marzo con “Atterraggio a Topolinia”, una sessione focalizzata sulla sceneggiatura e sul fascino intramontabile di Topolino.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria poiché i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Biblioteca tramite l’indirizzo e-mail biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it oppure contattare il numero telefonico 0143 76246.