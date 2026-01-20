In concomitanza con la festa di San Sebastiano martire, Patrono protettore della Polizia Municipale, Alessandria ha celebrato questa mattina l’edizione 2026 della Giornata Regionale della Polizia Locale.

Promulgata ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 51-6397 del 28.12.2022, la Giornata ha previsto la contestuale attribuzione agli appartenenti ai Comandi di Polizia Locale piemontesi delle Attestazioni Regionali per meriti speciali (per questa edizione le Attestazioni avevano come riferimento l’anno 2024).

Il Comando della Polizia Locale di Alessandria si è adoperato affinché – alla luce della positiva esperienza svoltasi a partire dal 2023 – la Giornata potesse essere al meglio rappresentativa del servizio svolto quotidianamente da tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale del territorio provinciale di Alessandria.

L’evento è stato dunque programmato presso questo Capoluogo alla presenza dell’Assessore Regionale alla Sicurezza e Polizia Locale, Enrico Bussalino, del Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, del Presidente della Provincia Luigi Benzi, delle altre Autorità civili, militari e religiose locali, delle Rappresentanze degli Enti Locali alessandrini e di molti Comandanti e Responsabili dei Corpi e Servizi di Polizia Locale dei Comuni della Provincia.

La scelta del capoluogo – condivisa tra Amministrazione Comunale e Provinciale – ha sottolineato l’attenzione strategica verso lo speciale rapporto che unisce le attività e i servizi svolti nei singoli Comuni proprio con la dimensione provinciale. Un’attenzione che, al contempo, punta a valorizzare sia il sentimento di appartenenza ai rispettivi Corpi e Servizi che anche il senso di coesione tra tutti coloro che svolgono questa importante professione, sempre in continuo aggiornamento, e le proprie Comunità locali.

La ricorrenza di San Sebastiano e la celebrazione della Giornata Regionale della Polizia Locale 2026 ad Alessandria ha avuto la seguente declinazione:

ore 11.00:

Celebrazione eucaristica presso la Cattedrale di Alessandria per la ricorrenza di San Sebastiano martire, Patrono dei Vigili Urbani, officiata dal Vicario Generale della Diocesi di Alessandria mons. Gianni Toriggia e concelebrata da don Augusto Piccoli, Cappellano del Corpo della Polizia Locale di Alessandria, alla presenza delle Autorità Civili e Militari

a seguire:

trasferimento presso la Sala del Consiglio Provinciale, sede della Provincia di Alessandria

ore 12.00:

Celebrazione della Giornata Regionale della Polizia Locale relativamente all’ambito della Provincia di Alessandria con la solenne cerimonia di attribuzione, da parte dei Rappresentanti istituzionali presenti, delle Attestazioni Regionali per meriti speciali agli appartenenti ai Comandi di Polizia locale del territorio considerato.

L’edizione di quest’anno della Giornata ha visto, in particolare, quali protagonisti beneficiari delle Attestazioni Regionali per meriti speciali (di servizio o di lunga anzianità di servizio) venti tra Operatori e Operatrici delle Polizie Locali del territorio provinciale alessandrino e il coinvolgimento dei Rappresentanti istituzionali di cinque Amministrazioni Comunali presso i quali ha operato e opera il Personale che è stato premiato.

Si tratta di Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ottiglio e Valenza che hanno beneficiato dei “meriti speciali” del seguente Personale, così come indicato dalla Regione Piemonte con riferimento all’anno 2024 e con i ruoli e le qualifiche riferite a tale anno:

ALESSANDRIA

Commissario Giuseppe Ceravolo

Agente Andrea Giovanni Corti

Agente Francesco Rivetti

Vice Commissario Diego Orlando

Ispettore Franco Farina

Assistente Roberto Fantato

CASALE MONFERRATO

Vice Commissario Claudio Pica

Assistente Manuel Novarese

Comandante Commissario Capo Vittorio Pugno

Vice Commissario Michele Lacerenza

Ispettore Capo Raffaello D’Emiliano

Assistente Marco Torriano

Agente Matteo Deambrosi

Agente Domenico Pellino

Commissario Paolo Boarino

Assistente Daniele Imarisio

NOVI LIGURE

Agente Irene Torio

OTTIGLIO

Agente Scelto Alessandro Celoria

VALENZA

Ispettore Marco Di Lallo

Agente Vincenzo Di Bella