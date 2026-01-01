Venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 15 presso la Sala Conferenza di Palazzo Robellini, verrà inaugurata la mostra “DESIGN, ARCHITETTURA, AMBIENTE. Dalla geometria al progetto”.

Il Liceo Artistico dell’I.I.S. Guido Parodi di Acqui Terme organizza, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Acqui Terme, una mostra dedicata ai modelli tridimensionali e agli elaborati grafici realizzati dagli studenti del triennio dell’indirizzo di Architettura e ambiente.

L’esposizione segue gli esiti positivi della mostra dello scorso anno dal titolo “Falsi d’autore. Il passato nel futuro” che ha mostrato i lavori degli studenti dell’ultimo anno dell’indirizzo di Arti figurative.

Il riordino dell’archivio del Laboratorio di architettura è stata l’occasione per prendere coscienza del patrimonio presente presso l’istituto acquese. I docenti del Dipartimento di architettura hanno desiderato mostrare il percorso seguito dai loro studenti che li conduce “dalla geometria al progetto” nel corso di tutto il triennio finale. I fondamenti appresi nel biennio comune nel corso di Discipline geometriche vengono applicate alla rappresentazione per il Design, l’Architettura e l’Ambiente.

Il percorso espositivo è un viaggio nel tempo che conduce il visitatore attraverso il triennio di studi. Il terzo anno è dedicato al Design attraverso l’osservazione di oggetti d’uso quotidiano, il quarto anno focalizza l’attenzione sull’Architettura con lo studio dei sistemi costruttivi e l’approfondimento del progetto dell’abitazione mentre il quinto anno amplia il contesto dedicandosi alla progettazione di edifici pubblici e alla pianificazione territoriale con un occhio attento all’Ambiente. Ogni passo parte dallo studio di progetti d’autore per giungere all’acquisizione delle competenze per affrontare la presentazione di una proposta di progetto personale.

Il triennio aspira a stimolare lo sviluppo dell’empatia che distingue ogni ottimo progettista rendendolo capace di rispondere alle esigenze dei suoi committenti.

La mostra presenta numerosi elaborati tridimensionali realizzati dagli studenti con le tecniche tradizionali della modellistica affiancati dalle tavole grafiche che lì precedono nel processo di conoscenza della forma. Alcuni schermi mostrano gli esiti del percorso di apprendimento delle tecniche di modellazione digitale con l’uso del CAD 3D.

L’occasione è preziosa anche per esporre alcuni modelli dell’Archivio che descrivono la tradizione del Liceo artistico.

L’esposizione sarà aperta da sabato 10 gennaio a domenica 25 gennaio 2026 nei weekend. Gli studenti delle scuole interessate potranno visitare la mostra su prenotazione (0144.320645). Le visite saranno guidate dagli studenti del Liceo Artistico che illustreranno il loro percorso di studi.