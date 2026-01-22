Lo sporco di Dachau – reading musicale con:

FULVIA MALDINI – voce recitante e canto

PIERCARLO CARDINALI – chitarra e canto

Il reading musicale è stato pensato per ricordare donne che hanno dato voce alla mancanza di libertà, che hanno raccontato verità scomode, o vissuto direttamente la Shoah.Vite difficili, a volte avventurose, scelte con consapevolezza oppure subìte drammaticamente, che testimoniano la volontà e la capacità delle donne di affermare il diritto all’eguaglianza, alla propria emancipazione con coraggio, alla resistenza al dolore e al pregiudizio.

Le letture recitate raccontano le storie di IRENE NEMIROVSKY (deportata e scrittrice), MARTA GELLHORN (inviata di guerra in Spagna, a Dachau, testimone dello sbarco in Normandia, al processo di Norimberga, in Vietnam), LEE MILLER (fotografa e inviata a Dachau), HELGA SCHNEIDER (figlia di una guardiana delle SS), EDITH BRUK e ESTHER BAJARANO (deportate nei lager, scrittrici e artiste), MARIA JIUDINA (pianista russa che sfidò Stalin).

Irène Nèmirovsky, Suite francese, Adelphi, 2012

Lilli Gruber, La guerra dentro, Rizzoli, 2021

Serena Dandini, La vasca del Führer, Einaudi, 2020

Helga Schneider, Lasciami andare, madre, Adelphi 2001

Edith Bruk, Il pane perduto, La nave di Teseo, 2021

Esther Bajarano, La ragazza con la fisarmonica, Edizioni SEB27, 2013

Giuseppina Manin, Complice la notte, ed. Feltrinelli, 2021

Musiche:

1. Canto delle deportate (tratto da “Noi siam nati chissà quando chissà dove”, film documentario sulla Resistenza, raccontato dalle voci di otto partigiani). Le musiche della colonna sonora sono le canzoni tradizionali dei partigiani, arrangiate e incise da Piercarlo Cardinali con Betti Zambruno, Donata Pinti, Silvano Biolatti, Gianpiero Malfatto, Claudio Rolandi, nel 2005, FolkClub Ethno Suoni.

2. Canto della liberazione o Canto dei partigiani, il canto più popolare della Francia libera e della Resistenza francese durante la seconda guerra mondiale. Scritto nel 1943 da A. Marly.

3. Canzone di Bourg Madame, sulla guerra civile spagnola. Autore anonimo.

4. Ballata del piccolo An, sulla guerra in Vietnam. Scritta nel 1974 da I. della Mea.

5. La ballata di Maria Sanders. Testo di B. Brecht, musica di H. Eisler, traduzione di G. Strehler, sulle donne di Norimberga.

6. LILI MARLEEN. Scritta da Hans Leip e registrata nel 1939.

7. Fischia il vento, scritta da F. Cascione, prima dell’8/9/’43, con versi adattati sulla melodia della canzone popolare sovietica Katjuša, composta nel 1938 da Matvej Blanter e Michail Isakovskij. Inno ufficiale della Brigata Garibaldi a cui si era aggiunto Giacomo Sibilla, nome di battaglia Ivan, reduce dalla campagna di Russia.

8. Bella ciao, canto delle mondine e poi dei partigiani. Date e autori controversi.