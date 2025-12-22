L’Oratorio di San Rocco di Tortona ha vissuto un momento simbolico e profondamente sentito con la cerimonia ufficiale di scopertura della targa FAI che sancisce l’inserimento della chiesa tra i Luoghi del Cuore FAI 2024.

Il riconoscimento, già ottenuto nei mesi scorsi grazie alla straordinaria partecipazione popolare dei cittadini e di tutti coloro che hanno condiviso impegno e dedizione nel corso del 12° censimento nazionale FAI “I Luoghi del Cuore”, si è oggi concretizzato anche fisicamente con l’apposizione della targa.

Un gesto che rappresenta un impegno reale per il futuro, verso la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia di uno dei luoghi più belli del nostro territorio.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Tortona Prof. Federico Chiodi, il Capo Delegazione FAI di Tortona Piero Massiglia con alcuni membri del FAI e i promotori dell’iniziativa quali il Sig. Lino Mutti dell’Officina del Dialetto Tortonese ed altri cittadini protagonisti attivi nella difesa e promozione di questo gioiello del barocco.

Con 5389 voti raccolti la Confraternita della Misericordia, che cura l’Oratorio dal 1634, ha partecipato al bando FAI–Intesa Sanpaolo, destinato al finanziamento di progetti di recupero e valorizzazione dei luoghi più cari agli italiani. La Confraternita della Misericordia ha presentato al FAI/IntesaSanPaolo la documentazione per Il Progetto di riqualificazione della facciata dell’oratorio che presenta un costo di ca. 68/mila euro. Il progetto è stato predisposto da Gabbantichitá che partecipa insieme ad altri al cofinanziamento. Un forte e importante sostegno arriva dalla Fondazione CR di Tortona e altri cittadini e aziende hanno manifestato la volontà di contribuire.

Per il mese di gennaio avremo la risposta da parte del FAI/Intesa SanPaolo alla richiesta di finanziamento. Servono comunque e sempre altri fondi e quindi cogliamo l’occasione per invitare la cittadinanza a partecipare anche in questa occasione.

Il momento della scopertura è stato accompagnato da emozione e partecipazione sincera: una tappa fondamentale in un percorso condiviso, costruito nel tempo con passione, dedizione e visione.

L’oratorio di San Rocco in Tortona, oggi, non è solo un Luogo del Cuore. È un luogo di tutti.