Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Dolcedo, hanno tratto in arresto un 47enne del luogo

poiché resosi responsabile di aver ripetutamente violato l’obbligo dell’allontanamento dalla casa

familiare nonché il divieto di avvicinamento alla parte offesa. L’uomo infatti, pur gravato dalle

predette misure, ma incurante delle prescrizioni impostegli, si recava presso l’abitazione della moglie,

costringendo la donna a chiamare il 112 N.U.E., tramite il quale venivano allertati i Carabinieri della

locale Stazione che intervenivano prontamente presso il domicilio della vittima, da dove l’uomo

tuttavia si era da poco allontanato; ciononostante il 47enne, già noto alle forze dell’ordine, alcune ore

dopo si ripresentava dalla ex coniuge ma questa volta trovava i militari ad attenderlo; i Carabinieri

quindi provvedevano a fermarlo ed a condurlo presso i locali della Stazione di Dolcedo dove, esperite

le formalità di rito, veniva dichiarato in stato di arresto e successivamente tradotto presso le camere

di sicurezza della Caserma Somaschini di Imperia, sede del Comando Provinciale, a disposizione

dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata successiva l’uomo veniva condotto presso il Tribunale di

Imperia ove il G.I.P., convalidatone l’arresto, disponeva la sua traduzione alla locale casa

circondariale.

