Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Dolcedo, hanno tratto in arresto un 47enne del luogo
poiché resosi responsabile di aver ripetutamente violato l’obbligo dell’allontanamento dalla casa
familiare nonché il divieto di avvicinamento alla parte offesa. L’uomo infatti, pur gravato dalle
predette misure, ma incurante delle prescrizioni impostegli, si recava presso l’abitazione della moglie,
costringendo la donna a chiamare il 112 N.U.E., tramite il quale venivano allertati i Carabinieri della
locale Stazione che intervenivano prontamente presso il domicilio della vittima, da dove l’uomo
tuttavia si era da poco allontanato; ciononostante il 47enne, già noto alle forze dell’ordine, alcune ore
dopo si ripresentava dalla ex coniuge ma questa volta trovava i militari ad attenderlo; i Carabinieri
quindi provvedevano a fermarlo ed a condurlo presso i locali della Stazione di Dolcedo dove, esperite
le formalità di rito, veniva dichiarato in stato di arresto e successivamente tradotto presso le camere
di sicurezza della Caserma Somaschini di Imperia, sede del Comando Provinciale, a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata successiva l’uomo veniva condotto presso il Tribunale di
Imperia ove il G.I.P., convalidatone l’arresto, disponeva la sua traduzione alla locale casa
circondariale.
Torna dalla moglie, ma non poteva: arrestato dai Carabinieri di Imperia
