Successo di pubblico per il Museo Civico di Diano Marina, che nella giornata di sabato 20 dicembre ha registrato un’affluenza record per la giornata degli Auguri a Palazzo del Parco, nel corso del quale si è svolta la conferenza “Io Satvrnalia! Il natale dei Romani”, a cura di Federico Lambiti e Luca Storino, due giovani ricercatori dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri attivi rispettivamente presso il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina e presso il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, e dedicata alle tradizioni della festa dei Saturnalia e alla loro progressiva trasformazione nel Natale della tradizione cristiana.

L’incontro è strato introdotto dalla Direttrice di Palazzo del Parco Daniela Gandolfi, che ha pressieduto anche il tradizionale scambio degli auguri e presentato ai visitatori il nuovo calendario 2026 del Museo dedicato alla “Sezione Risorgimentale Andrea Rossi”, che è stato donato ai presenti.

Il programma delle iniziative del Museo proseguirà con le aperture straordinarie di mercoledì 24 e 31 dicembre dalle 9 alle 14, con il laboratorio didattico per ragazzi e famiglie di sabato 27 dicembre e la visita al centro storico di Diano Marina in programma per sabato 3 gennaio.

Le iniziative al Palazzo del Parco, organizzate come di consueto in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, proseguiranno per tutto il mese di dicembre con visite guidate, laboratori didattici e, presso la Biblioteca Civica “A.S. Novaro”, proposte di letture natalizie.

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM)

Tel. +39 0183.497621

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram, Threads.

Ingresso: € 5,00; ridotto € 3,00; visite guidate e laboratori € 4,00.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì – venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.