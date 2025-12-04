Concerti, mercatini, giochi per bambini, Presepi in 500, caccia al tesoro, cimento invernale e Befana. A San Bartolomeo si accende l’atmosfera natalizia con tantissimi eventi dal ponte dell’Immacolata al 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Un calendario promosso da ProLoco SanBart, Comune SanBart, Sport Experience ASD, Associazioni San Matteo, Club 500 Golfo Dianese, Associazione culturale Cà de Puiö, Centro pastorale della Divina Misericordia SanBart e Associazione San Giorgio Musica Cervo.Si comincia il 6 dicembre con “Aspettando Natale a San Bart”, dalle 11 alle 18, sino all’8 dicembre, mercatino natalizio di artigianato e antiquariato, giochi per bambini e street food in via Martiri della Liberta, alle 16 si andrà alla scoperta del territorio con un incontro culturale presso la sede del Circolo Culturale “Cà de Puio”; alle 17 del 6 dicembre è prevista l’accensione delle luminarie. Dal 27 al 31 dicembre, dalle 11 alle 18 è in programma la rassegna culturale e musicale “Balkan Christmas” con artisti che si esibiranno sul lungomare e per il paese. Previsti anche momenti talk con scrittori, artisti e cantautorato. Il 29 dicembre alle 21,15 concerto gospel del Sizohamba Gospel Choir – rassegna nazionale “Christmas Inside” presso il Santuario di Nostra Signora della Rovere. Il Capodanno, 31 dicembre alle 22, si festeggerà in piazza Torre Santa Maria con snack, brindisi con gli esercenti locali e il concerto della band “The Glamour”. L’inizio del 2026, il 1 gennaio, dalle 15 alle 18 altro evento con “La musica continua”, concerto con il gruppo musicale “The Glamour” anni ’70, ’80, ’90 in piazza Torre Santa Maria. Il 3 gennaio manifestazione, dalle 11 alle 18, “I Presepi in 500”, musica, panettone e spumante a cura del Club 500 Golfo Dianese in piazza Torre Santa Maria. Il 4 gennaio alle 21 “Concerto di buon anno” con la piccola orchestra San Giorgio e il Coro Giovani Voci San Giorgio presso la chiesa della Divina Misericordia. Il 5 gennaio “Caccia al tesoro della Befana” in collaborazione con la parrocchia Divina Misericordia in piazza Torre Santa Maria. Il giorno della Befana, il 6 gennaio, la giornata inizierà alle 10,30 con Gianni Rossi, alle 11,30 si proseguirà con “La Befana vien dal mare” e alle 12,30 il tradizionale appuntamento con il Cimento invernale della Befana sempre in piazza Torre Santa Maria.

