Aveva realizzato un garage nella parte est della sua abitazione in assenza o in difformità dal titolo abilitativo ma il Comune ha scoperto le irregolarità edilizie e così, il proprietario dell’immobile in data 12/05/2025 ha chiesto la Sanatoria.

La richiesta di sanatoria è stata esaminata con parere favorevole nella seduta della Commissione Edilizia del 17/06/2025 e adesso il Comune di Tortona in data odierna, 29 dicembre 2025 ha deciso di applicare a carico del titolare dell’immobile

interessato dalle opere la sanzione pecuniaria totale di € 7.356,78, con pagamento da effettuare mediante PagoPa e da inviare su piattaforma MUDE Piemonte.