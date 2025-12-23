Venerdì 19 dicembre, in un noto ristorante della città di Ovada, nell’ambito del IV Meeting degli Auguri di Natale, organizzato dal Lions Club Mornese – Oltregiogo e Alto Monferrato Orientale, alla presenza di numerosi iscritti e della segretaria Elisabetta Mazzarello, il Presidente Angelo Carrosio, dopo aver dato il benvenuto ai presenti, ha presentato il calendario 2026 che riporta i tre eleborati artistici prescelti (rappresentanti il tema della pace proposto dal suddetto Lions Club) degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Mornese. A questo proposito Giovanni Torchia ha illustrato l’aspetto artistico ed espressivo degli elaborati. A seguire è intervenuta la campionessa italiana della specialità 100 km, Ilaria Bergaglio, che ha illustrato il mondo affascinante e molto impegnativo dell’Atletica Leggera. A ricordo della serata è stato consegnato ai due relatori un attestato di merito per aver partecipato e aver contribuito al successo del meeting.

