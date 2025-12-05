Si informa che, a seguito del grande interesse e dell’importante riscontro ottenuto, la mostra fotografica “Dall’Istituzione chiusa alla Salute Mentale – La persona al centro”, allestita presso la Biblioteca Civica (via Marconi, 66), è stata prorogata fino al 20 dicembre prossimo. L’esposizione presenta scatti inediti dell’ex Ospedale Psichiatrico S. Giacomo di Alessandria, messi a disposizione dall’Associazione “Stradafacendo”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di una rassegna organizzata dalla S.C. Salute Mentale ASL AL e dal Servizio Sociale Professionale Aziendale, in collaborazione con l’Associazione Di.A.Psi di Novi Ligure e con il patrocinio del Comune di Novi Ligure. La rassegna è finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sui temi cruciali della salute mentale, ponendo l’attenzione sulla prevenzione, la cura e la riabilitazione psicosociale.

