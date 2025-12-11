Gran finale con cinema e storia, spettacoli itinerante e musica popolare per animare

il cuore della città nelle “gran finale” dello shopping natalizio

Il centro storico alessandrino come un grande palcoscenico a cielo aperto sul quale andranno in scena iniziative

a tema cultura, spettacoli e musica dal vivo: questo il programma natalizio pensato e programmato da

Confcommercio Alessandria in collaborazione con l’amministrazione comunale per animare la città

rendendola più attrattiva e per supportare il commercio nel “gran finale” verso il Natale.

Venerdì 19 dicembre a partire dalle 18 si svolgerà il “Viaggio nei cinema scomparsi” cura del Circolo del

Cinema Adelio Ferrero e Visioni 47, un percorso a piedi che si svilupperà nel centro della città, un itinerario

che accompagnerà gli appassionati cinefili e non solo per risvegliare memorie e ricordi, e che fornirà elementi

curiosi e sconosciuti sulla storia del cinema, cittadino e non solo. Narratore sarà il critico cinematografico e

saggista Roberto Lasagna che guiderà i partecipanti in un percorso che parte dal passato per guardare al futuro,

quindi, per conoscere meglio un aspetto particolare della nostra città, i luoghi che hanno fatto la storia, sua e

del cinema, e per lasciarsi incuriosire e appassionare. La partenza sarà da via Dante 128, dove c’era il Cinema

Corso e il percorso si snoderà attraverso i luoghi dove sorgevano gli altri cinema, Galleria, Moderno,

Alessandrino, sostando anche in altri punti significativi della storia cittadina. La partecipazione sarà gratuita

ma occorre prenotare via WhatsApp scrivendo al numero 351 777 7268 oppure telefonando allo 0131 314800.

Domenica 21 dicembre dalle 17 la Parata dei Cristalli di ghiaccio, curata da Teatro dell’Aleph, si snoderà

attraverso le vie e le piazze con cinque trampolieri con delicate lanterne a candela che, in un clima magico e

suggestivo, realizzeranno coreografie su musica diffusa in un’ atmosfera sognante. La parata partirà da Corso

Roma e si muoverà all’interno del centro storico.

Martedì 23 dicembre, l’antivigilia di Natale, è previsto in concerto itinerante della Bandarotta Fraudolenta, la

nota street band alessandrina che, con il suo repertorio allegro e coinvolgente accompagnerà le famiglie e tutti

coloro che saranno in città per passeggiare e per gli ultimi acquisti natalizi in un pomeriggio all’insegna della

musica popolare. La partenza sarà alle 16.30 da via San Giacomo della Vittoria all’altezza di Galleria Guerci

per proseguire in un percorso attraverso il centro storico.

Le iniziative sono tutte a partecipazione gratuita.

L’intento è portare musica, luci, colori e movimento nelle vie del centro, creando occasioni continue disorpresa

e meraviglia che invoglino cittadini e visitatori a sostare,scoprire e a scegliere il capoluogo per i propri acquisti.

“Con il programma “Natale in centro” – dicono dalla Confcommercio – ci proponiamo di rendere

maggiormente attrattivo il nostro capoluogo, incentivando il passeggio per le vie e, grazie all’atmosfera di

impatto creata daglispettacoli, desideriamo offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza natalizia autentica.

Ancora una volta abbiamo puntato sulla cultura, sulla storia e sulle tradizioni, con l’intento di valorizzare il

centro storico come cuore pulsante della vita cittadina e stimolare l’afflusso delle persone nei negozi cittadini,

in un periodo commercialmente molto importante come quello del mese di dicembre. Abbiamo scelto di

organizzare attività per creare flussi di pubblico che seguono gli artisti, scoprendo negozi e vetrine lungo il

tragitto e valorizzando così le attività commerciali in maniera diffusa.”.

“La traiettoria che si sta concretamente delineando in questa Città è di costante crescita”, dichiara il Vicesidnaco di Alessandria Giovanni Barosini, “Di offerta culturale (NuovoTeatro, Musei), scientifica (Università,

ricercatori), occupazionale (Aziende importanti), turistica (costante aumento visitatori), immobiliare (vivacizzazione del mercato), in prospettiva opere pubbliche imponenti. Tutto ciò ci impone di consolidare il le-

game e la sinergia con ogni soggetto istituzionale, sia pubblico che privato, affichè tutto il territorio ne benefici. Anche un coeso e condiviso progetto di città sugli obiettivi da raggiungere insieme, inerenti le attività

commerciali, è evidentemente fondamentale e doveroso.”

Un aspetto molto importante del progetto è dato dalla possibilità di monitorare le presenze agli eventi attraverso

un’analisi che utilizza un sistema integrato di big data e macro-dati anonimi (nel pieno rispetto delle normative

sulla privacy), fornendo dati profilati per provenienza geografica, età e genere, capacità di spesa dei visitatori,

tempo di permanenza. Un modo per poter valutare l’efficacia delle iniziative organizzate, ma anche per

costruire un patrimonio di esperienze basate su riscontri analitici, che consentono di effettuare, anche per il

futuro, scelte consapevoli rispetto alle date e alle aree geografiche in cui organizzare le iniziative.

