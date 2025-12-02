L’ASL AL è lieta di annunciare che l’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure ha conseguito la prestigiosa classificazione DIAMANTE nel primo e nel terzo trimestre (Q3) del 2025 nell’ambito del programma internazionale ESO-Angels Awards.

Questo premio, già ottenuto nel 2022, è un grande risultato per l’ospedale ed è un riconoscimento internazionale della qualità del lavoro svolto nel migliorare la gestione del paziente con ictus acuto e nel raggiungere i più alti standard di qualità.

L’ictus è una delle principali cause di morte e disabilità a livello globale. I dati dimostrano che la tempestività e la correttezza del trattamento sono cruciali.

Il premio attesta che l’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure ha raggiunto e mantenuto gli standard più elevati di qualità internazionali nel percorso di cura dell’ictus acuto (es. riduzione del Tempo” Door-to-Needle”, indicatore della rapidità di inizio della terapia riperfusiva dell’ictus e quindi dell’efficienza della gestione del paziente con tale patologia, alto tasso di trattamenti salvavita).

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo anche dalla Dott.ssa Eugenia Rota, Direttore della Struttura Complessa (S.C.) di Neurologia di Novi Ligure/Tortonadell’ASL AL e dal Dott. Gian Luca Bruzzone, responsabile della Struttura Semplice Stroke Unit dell’Ospedale di Novi Ligure: «Dietro ai numeri che ci hanno permesso di raggiungere questo premio ci sono i pazienti. Questo straordinario esito, con ricadute concrete e positive per i nostri assistiti, è stato reso possibile grazie a una esemplare collaborazione multidisciplinare che ha visto l’impegno incrociato e fondamentale di diverse unità operative. Il traguardo DIAMANTE è il frutto del contributo sinergico di DEA – Pronto Soccorso [diretto dalla dott.ssa Roberta Virtuani], Radiologia [diretta dal dott. Roberto Pastorino], Cardiologia [diretta dalla dott.ssa Maria Elena Rovere; Direttore Dipartimento Strutturale Medico: dott. Federico Nardi] e S.C. Neurologia. Senza la dedizione coordinata di ciascun reparto dei singoli professionisti, il raggiungimento di questo altissimo standard internazionale nel percorso intra-ospedaliero e il miglioramento continuo della cura del paziente con ictus non sarebbero stati possibili».

La Direzione Strategica dell’ASL AL esprime il proprio profondo orgoglio e le più vive congratulazioni a tutto il personale dell’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure per aver raggiunto questo importante traguardo: «Questo riconoscimento – dichiara il Direttore Generale Asl AL Francesco Marchitelli – è la prova tangibile dell’eccellenza che la nostra Azienda persegue e della qualità dei servizi sanitari offerti al territorio. Il successo è il risultato di un modello organizzativo efficace e dell’impegno costante, soprattutto del team multidisciplinare coinvolto nel percorso ictus, che rappresenta un pilastro fondamentale della nostra offerta sanitaria. L’ASL AL continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a garantire la migliore assistenza possibile ai nostri cittadini».

L’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi: «Il riconoscimento DIAMANTE ottenuto dall’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure rappresenta un risultato di grande valore per l’ASL AL e per l’intera sanità piemontese. Si tratta della conferma di un percorso organizzativo e clinico di alto livello, fondato sulla tempestività delle cure, sull’integrazione tra le diverse professionalità e sull’attenzione costante alla qualità dei percorsi assistenziali per una patologia tempo-dipendente come l’ictus. Ringrazio la Direzione aziendale e tutti i professionisti coinvolti per l’impegno e la dedizione dimostrati quotidianamente, che consentono di garantire ai cittadini cure efficaci, sicure e aderenti ai più elevati standard internazionali».

Inoltre, il premio testimonia l’efficienza della gestione medico-infermieristica della Stroke Unit di Novi Ligure (coordinatrice infermieristica, Claudia Debenedetti), che garantisce ai pazienti affetti dalle altre patologie cerebrovascolari nel loro insieme (come le emorragie cerebrali spontanee e traumatiche, le trombosi venose cerebrali, l’ictus fuori finestra terapeutica) in Stroke Unit, un outcome migliore in termini di disabilità residua e di sopravvivenza.

L’ASL AL rinnova l’impegno a proseguire su questa strada, investendo nella formazione e nelle tecnologie per mantenere l’Ospedale San Giacomo e tutte le strutture aziendali ai massimi livelli di performance nel trattamento di una patologia tempo-dipendente così critica per le sue ricadute immediate e a lungo termine.