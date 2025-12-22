La problematica, molto sentita dai tanti turisti che scelgono Diano Marina per le loro vacanze é é emersa durante la seduta del Consiglio Comunale di oggi, lunedì 22 dicembre, di cui trattiamo la cronaca e tutto quello che é accaduto in altro articolo. Qui ci limitiamo a scrivere solo dell’Incompiuta.

La Giunta ha fornito risposta a diverse interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza. Di seguito i principali punti di discussione.

Sulla progettualità della Ciclovia Tirrenica, sulla quale si inseriscono a pieno titolo i lavori dell’Incompiuta, il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi ha risposto al Gruppo “Diano Domani” spiegando che il versante dianese dell’Incompiuta è franoso, costringendo il Comune e la Regione a impegnare risorse nella messa in sicurezza.

Rispetto alla parte imperiese, il lato dianese presenterà sicuramente delle diversità, dovute al differente rischio idrogeologico. A inizio anno si potrà conoscere qualche dettaglio in più sull’inizio dei lavori in via San’Elmo e in via Torino. “Giugno 2026 è il termine ultimo per il completamento dei lavori” ha precisato Cristiano Za Garibaldi “ma abbiamo chiesto di riuscire a inaugurare entro aprile 2026”.