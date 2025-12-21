Pochissime località al mondo possono vantare così tanti prodotti tipici Pat, Doc, Igp e De.co. che consentono di allestire un pasto completo, dagli antipasti (caldi e freddi) al dolce, pane e vini compresi come quello che si può realizzare qui, nel Tortonese dove grazie ad un territorio che spazia dalla pianura alla collina fino alle montagne è possibile trovare qualsiasi prodotto. Non a caso la Rai con “Linea verde” ha dedicato a Tortona e ai suoi dintorni ben quattro trasmissioni e numerose sono state le incursioni di Mediaset e degli altri network televisivi. Questo é a grandi linee quello che propone il libro “Enogastronomia a Tortona e dintorni – Prodotti, piatti tipici, ricette e ristoranti” ricco di codici QR che consentono tanti approfondimenti. Un volume che raccoglie e illustra tutti i prodotti tipici, piatti, ricette e locali che li propongono ed è qualcosa di unico su un territorio splendido. Decine e decine di ricette visibili subito inquadrando i codici QR con approfondimenti a siti e video e poi i migliori produttori e ristoranti della zona, nonché pasticceria, bar e tanto altro.

Un libro che narra la storia culinaria di Tortona con tante curiosità, disponibile su internet (Amazon, Mondadori, Feltrinelli, Libreria Universitaria ecc…) oppure presso la libreria Namasté di Tortona