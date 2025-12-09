Il Villaggio di Natale arriva a Tortona domenica 14 dicembre 2025 nel cortile del Centro Mater Dei, con apertura dalle ore 11.30. Una giornata speciale, organizzata dalle realtà orionine di Tortona, ricca di iniziative dedicate alle famiglie, ai bambini e alla magia natalizia.

Tra le attrazioni più attese, il suggestivo giro con la carrozza di Babbo Natale, che accompagnerà i più piccoli in un’atmosfera incantata ed il Villaggio di Natale, con tante attività per i bambini animato dagli elfi dell’Associazione ‘Un mondo di Avventure’. Non mancherà il giro in sella con gli asinelli, a cura del Bioparco Cinofilo, oltre agli spettacoli di burattini in programma alle ore 11.45 e 16.00. Un momento particolarmente significativo sarà la Benedizione dei Bambinelli, prevista alle ore 11.30 e 16.30, dove i bimbi potranno portare il Gesù bambino dei loro presepi per una benedizione che, per l’occasione, sarà impartita dal parroco davanti alla capanna della Natività. A completare la festa, stand gastronomici e molte altre sorprese. Tutti gli eventi sono gratuiti. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione delle realtà del territorio e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il patrocinio insieme al Comune di Tortona.