Casale Monferrato – Nella mattinata odierna, la Sala Rossa di Palazzo San Giorgio ha ospitato la cerimonia di conferimento delle Civiche Benemerenze ai cittadini che si sono distinti per la loro attività o per azioni particolarmente meritevoli.

Il Vice Brigadiere Roberto Mondin e l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Gigliotti dei Carabinieri sono stati premiati per avere salvato la vita di un uomo intenzionato a togliersi la vita lanciandosi dal ponte sul Po. Grazie al loro rapido intervento, a seguito della segnalazione di un concittadino, l’uomo è stato calmato, messo in sicurezza e affidato ai sanitari, evitando la tragedia.

I protagonisti hanno ricevuto la Civica Benemerenza con la seguente motivazione: “Per essere intervenuti congiuntamente nello scongiurare un suicidio imminente in Casale Monferrato il 2 settembre 2025, a dimostrazione di quanto la collaborazione tra i cittadini e le Forze dell’Ordine possa essere decisiva nella tutela della vita e della sicurezza dell’intera comunità”.

Il Sindaco Emanuele Capra, nell’aprire la cerimonia ha affermato: “Le Civiche Benemerenze rappresentano uno dei momenti più alti della vita istituzionale della nostra città, perché rendono visibile il valore delle persone che, con gesti concreti e spesso silenziosi, mettono al centro la tutela della vita, la responsabilità e il senso della comunità. Oggi celebriamo esempi di coraggio, professionalità e altruismo che onorano Casale Monferrato e ricordano quanto la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia fondamentale per il bene comune”.