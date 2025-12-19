Cabella Ligure si accende e si racconta attraverso un Natale fatto di luci, presepi e partecipazione condivisa. Nei giorni scorsi si è concluso il Cantiere del Natale, l’allestimento che ha coinvolto il capoluogo e le frazioni, trasformando il paese in un percorso diffuso di atmosfere, tradizioni e piccoli dettagli da scoprire. Un invito, rivolto a residenti e visitatori, a rallentare il passo, fermarsi, scattare una fotografia e condividere la magia del Natale.

Non a caso, la conclusione del Cantiere ha coinciso con i giorni di Santa Lucia, simbolo della luce che annuncia il Natale.

Cuore dell’iniziativa è l’area della casetta di legno, dove la storicamacchinina rosa si ètrasformata nell’auto di Babbo Natale: albero addobbato, pacchi dono, luci e dettagli scenografici creano un vero e proprio angolo “da cartolina”. A pochi passi, la bacheca è stata valorizzata con un grande pannello grafico in stile cartolina d’auguri, ispirato alle tradizioni di un tempo: un segno semplice e riconoscibile, capace di unire atmosfera natalizia e identità del territorio.

Un messaggio che in queste ore ha raggiunto anche le attività commerciali: la cartolina degli auguri è stata infatti distribuita nei negozi del paese come gesto condiviso di comunità e benvenuto per chi sceglie Cabella durante le feste.

Passeggiando per il paese è impossibile non notare le altre installazioni luminose e decorative: le grandi sfere rosse, le luci che avvolgono piante e arbusti e il carretto con eriche e piante a bacche colorate, un piccolo bosco in miniatura che richiama l’attenzione alla cura del verde che da sempre caratterizza Cabella Ligure, Comune Fiorito. Il carretto ospita anche una simpatica famiglia di renne dal naso rosso, pensata per sorprendere grandi e piccoli.

Grande spazio è dedicato ai presepi, che accompagnano residenti e visitatori in un vero e proprio itinerario natalizio. A Cabella Ligure, il primo presepe accoglie i visitatori nella casetta di legno, visibile semplicemente sbirciando dalla finestra; il secondo, un vero e proprio “presepe in vetrina”, è collocato in piazza, nei pressi del grande albero luminoso, ed è stato allestito dalla Corale Alta Val Borbera.