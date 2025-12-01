la Pinacoteca Museo del Divisionismo di Tortona è stata segnalata dal Corriere della Sera tra le 10 collezioni italiane da non perdere nel vasto panorama dei tesori delle banche e fondazioni bancarie italiane.

L’articolo è stato pubblicato su “Life”, il bello della vita, il canale dedicato al mondo del lusso che il quotidiano milanese ha aperto nel 2024 nella sezione Economia per esplorare il settore del lusso e gli stili di vita più ricercati che sono spesso strumenti di traino per il Made in Italy.

Una segnalazione, quella dell’autrice dell’articolo – Beba Marsano – che valorizza le opere della Fondazione di Tortona.

“WCi sono Giovanni Segantini, – scrive l’autrice – Gaetano Previati, Giuseppe Pellizza da Volpedo. E pure Angelo Morbelli e Plinio Nomellini, che elesse a soggetto privilegiato la poesia del mar ligure. Tutti al museo del Divisionismo, tecnica audace che sfilaccia il colore puro in brillanti matasse di luce. La raccolta della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona schiera capolavori da vertigine, dalla sperimentazione cromatica degli scapigliati alle prime prove dei futuristi, che riconobbero nel linguaggio divisionista la pietra miliare della modernità.