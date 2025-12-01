“Accolgo con grande soddisfazione l’ufficialità del passaggio del Giro d’Italia da Imperia, che il prossimo 21 maggio ospiterà la partenza di una delle tappe più attese e, ne sono certo, tra le più suggestive dell’edizione 2026.

In questi mesi abbiamo lavorato con impegno e discrezione per portare all’attenzione degli organizzatori il percorso che la nostra città ha intrapreso nella promozione della cultura della bicicletta e nella valorizzazione di un movimento di appassionati sempre più numeroso.

Siamo lieti che la decisione finale ci abbiamo premiato e che sia stata riconosciuta, una volta di più, la crescita che la città ha avviato in questi ultimi anni, che le permette oggi di essere all’altezza di ospitare un appuntamento di tale livello.

Sarà una grande giornata di sport e di festa, un’occasione straordinaria per far conoscere ancora di più a livello nazionale e internazionale le bellezze di Imperia”. Così il sindaco Claudio Scajola commenta l’ufficialità del ritorno del Giro d’Italia a Imperia nel 2026.