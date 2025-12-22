Nel 2017 il Comune di Tortona, sbagliando, aveva versato la somma di 783 euro in più ad una donna che aveva vinto una causa contro il municipio. Cinque anni dopo, nel 2022 il comune si é accorto dell’errore ed ha chiesto la restituzione della somma alla medesima, che però nn ha provveduto alla restituzione.

Il comune di Tortona allora si vede costretto ad andare in Giudizio e nel 2024 il Giudice di pace condanna la donna alla restituzione della somma oltre agli interessi legali maturati negli ultimi due anni.

La donna il 3 marzo 2025 chiede la rateizzazione del debito, ma ad oggi ha versato solo 100 euro! Come finirà non lo sappiamo, ma se volete leggere i particolari della vicenda ecco di seguito la delibera del Comune.

(FOTO DI REPERTORIO)

*******

IL RESPONSABILE

iPremesso che:

l’Amministrazione formulava quindi formale diffida alla resistente, contenente invito alla restituzione della somma

erroneamente accreditata alla stessa, con invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita

con sentenza n. 73/2017 il Giudice di Pace di Tortona così statuiva: “…condanna il Comune di Tortona, in persona del

Sindaco pro-tempore, a pagare a M. C. il 50% dei danni subiti, liquidati nell’importo di € 1.105,34= oltre rivalutazione

monetaria dalla data della sentenza al saldo, oltre interessi legali sulla predetta somma devalutata dalla data del sinistro e

via via rivalutata sino al saldo, condannando il convenuto Comune di Tortona al pagamento delle spese di giudizio in

favore di parte attrice, liquidate in concreto in € 602,50 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo

altresì le spese CTU a carico delle parti costituite nella misura del 50% ciascuno”;

con deliberazione del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria del 14/01/2016 la sig.ra M. C. veniva ammessa

al patrocinio a spese dello Stato ex art. 126 TU n. 115/2002;

con deliberazione n. 57 del 27/07/2017 il Comune di Tortona riconosceva come debito fuori bilancio l’importo di Euro

2.218,83, a norma dell’art. 194, comma 1, lett. a) T.U.E.L. e con atto di liquidazione n. 1100/2017 il Comune di Tortona

provvedeva a liquidare l’importo di cui sopra, comprendente sia il risarcimento del danno per il sinistro occorso alla

medesima in data 18/12/2014 sia le spese legali liquidate nella sentenza n. 73/2017 del Giudice di Pace di Tortona;

in data 13/04/2022 veniva notificata all’Ente la cartella di pagamento n. 00120220000530645000 con la quale veniva

intimato all’Amministrazione il versamento di € 783,95 corrispondente alle spese legali liquidate dal Giudice di Pace con

sentenza n. 73/2017;

il Comune di Tortona aveva già versato l’importo di Euro 783,95 sul conto corrente della sig.ra M. C.;

la resistente non provvedeva alla restituzione dell’importo di Euro 783,95.

con sentenza n. 53/2024 la GIUDICE DI PACE DI Tortona condannava la parte resistente, Sig.ra M. C. al pagamento in

favore della parte ricorrente della somma di € 783,95 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, spese edi ite

compensate;

favore della parte ricorrente della somma di € 783,95 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, spese edi ite compensate; in forza della sentenza sopraccitata l’Amministrazione intimava a controparte il pagamento di € 783,95;

con accordo transattivo del 3 marzo 2025 la parte debitrice si impegnava a versare l’importo stabilito in rate mensili, 11

di € 65,00 e l’ultima di € 68,95 oltre interessi di legge dovuti;

Vista ala nota prot. n. 30483/2025;

Dato atto che:

di € 65,00 e l’ultima di € 68,95 oltre interessi di legge dovuti; Vista ala nota prot. n. 30483/2025; Dato atto che: ad oggi è stato pagato l’importo di € 100,00 mentre dovrà essere ancora versato l’importo di € 683,95;

VISTE:

VISTE: la deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 12/09/2024 ad oggetto “Verifica dello stato di attuazione dei programmi e

approvazione del documento unico di programmazione 2025-2027”;

approvazione del documento unico di programmazione 2025-2027”; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/09/2024 di presa d’atto del Documento Unico di Programmazione

2025 – 2027;

2025 – 2027; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 23/12/2024 ad oggetto “Approvazione Nota di aggiornamento del

Documento Unico di Programmazione 2025-2027” e i successivi aggiornamenti;

Documento Unico di Programmazione 2025-2027” e i successivi aggiornamenti; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 23/12/2024 ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027

e relativi allegati” e le successive variazioni;

e relativi allegati” e le successive variazioni; la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 21/01/2025 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

2025-2027” e le successive variazioni;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza

di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 del vigente

“Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni”;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 107 e l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, che disciplinano gli adempimenti di

competenza dei dirigenti responsabili di settore;

Visto l’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e il vigente Regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure degli

accertamenti di entrata;

Visto l’art. 78 del vigente Statuto Comunale;

per quanto in premessa

DETERMINA

2025-2027” e le successive variazioni; Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 del vigente “Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni”; Visto il D.Lgs. 118/2011; Visto l’art. 107 e l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti responsabili di settore; Visto l’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e il vigente Regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure degli accertamenti di entrata; Visto l’art. 78 del vigente Statuto Comunale; per quanto in premessa DETERMINA 1) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della

contabilità finanziaria all.4/2 al d.Lgs. n.118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, le somme

di:

€ 585,00 in relazione alla scadenza che avverrà nel corso dell’anno 2025 al Titolo 3- Tipologia 500 – Capitolo 3500009 “

INTROITI E RIMBORSI:VARIE” PdC 3.05.99.99.999 nel Bilancio di Previsione 2025 – 2027, annualità 2025 (

accertamento di entrata n.753/2025);

INTROITI E RIMBORSI:VARIE” PdC 3.05.99.99.999 nel Bilancio di Previsione 2025 – 2027, annualità 2025 ( accertamento di entrata n.753/2025); € 17,36 interessi legali come risulta da allegato, in relazione alla scadenza che avverrà nel corso dell’anno 2025 al Titolo

3- Tipologia 300 – Capitolo 3300007 “INTERESSI LEGALI” PdC 3.03.03.99.999 nel Bilancio di Previsione 2025 – 2027,

annualità 2025 ( accertamento di entrata n.754/2025);

3- Tipologia 300 – Capitolo 3300007 “INTERESSI LEGALI” PdC 3.03.03.99.999 nel Bilancio di Previsione 2025 – 2027, annualità 2025 ( accertamento di entrata n.754/2025); € 198,95 in relazione alla scadenza che avverrà nel corso dell’anno 2026 al Titolo 3- Tipologia 500 – Capitolo 3500009 “

INTROITI E RIMBORSI:VARIE” PdC 3.05.99.99.999 nel Bilancio di Previsione 2025 – 2027, annualità 2026 (

accertamento di entrata n.31/2026);

INTROITI E RIMBORSI:VARIE” PdC 3.05.99.99.999 nel Bilancio di Previsione 2025 – 2027, annualità 2026 ( accertamento di entrata n.31/2026); € 7,90 interessi legali come risulta da allegato, in relazione alla scadenza che avverrà nel corso dell’anno 2026 al Titolo

3- Tipologia 300 – Capitolo 3300007 “INTERESSI LEGALI” PdC 3.03.03.99.999 nel Bilancio di Previsione 2025 – 2027,

annualità 2026 ( accertamento di entrata n.32/2026);

2) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis

del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 del vigente “Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni”;

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.

33/2013;

4) di dare atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse nei confronti del sottoscritto firmatario;

5) di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni;

6) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

3- Tipologia 300 – Capitolo 3300007 “INTERESSI LEGALI” PdC 3.03.03.99.999 nel Bilancio di Previsione 2025 – 2027, annualità 2026 ( accertamento di entrata n.32/2026); 2) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 del vigente “Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni”; 3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 4) di dare atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse nei confronti del sottoscritto firmatario; 5) di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni; 6) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. Tortona lì, 16/12/2025 IL RESPONSABILE