La Giunta Comunale di Tortona ha approvato la programmazione annuale 2026 del progetto “12×12 donne”, un percorso strutturato di iniziative dedicate alla promozione delle pari opportunità e alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il progetto si sviluppa nell’ambito delle politiche sociali, attraverso il coinvolgimento delle scuole, degli enti, delle associazioni e della cittadinanza.



Il nome stesso del progetto richiama la sua caratteristica principale: un appuntamento al mese per mantenere alta e costante l’attenzione su temi fondamentali come l’uguaglianza di genere, il rispetto, la prevenzione della violenza e il ruolo delle donne nella società.

Il calendario delle iniziative prende avvio a gennaio con un’assemblea dei rappresentanti di istituto e di classe del Liceo “Peano”, focalizzata sull’importanza delle pari opportunità nell’educazione giovanile. A febbraio è prevista l’inaugurazione di una panchina dedicata alle 21 donne che hanno preso parte all’Assemblea Costituente, realizzata in collaborazione con ANPI Tortona, come simbolo di memoria e riconoscimento del contributo femminile alla nascita della Repubblica Italiana.

Nel mese di marzo è previsto un convegno sulle pari opportunità e sulla violenza di genere, con un approfondimento sulle forme di violenza digitale e sulla “sextortion”, mentre ad aprile il tema del ruolo della donna nella società sarà al centro di un’intervista per il giornale scolastico dell’Istituto Superiore “Marconi”.

Il percorso educativo proseguirà poi con un’iniziativa rivolta agli studenti dell’Istituto Santachiara, dedicata alla violenza psicologica di genere, e un incontro informativo sulle tecniche di autodifesa femminile. Durante l’estate si terrà invece una camminata inclusiva serale, sul tracciato cittadino già accreditato per l’iniziativa “Just the woman I am”, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la comunità in modo partecipato.

Tra agosto e settembre gli spazi del Palazzo Comunale ospiteranno un’esposizione di opere realizzate dal servizio di educativa territoriale del CISA, dedicate alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di genere, insieme alle proposte di logo ufficiale della Consulta comunale per le Pari Opportunità e la Non Discriminazione. A settembre sono inoltre previste letture a tema presso la Biblioteca Civica, in collaborazione con Unitre, tratte dallo scaffale permanente “Rape culture – Libri per riflettere”.

Il calendario di iniziative proseguiranno con la presentazione di brochure, video e vetrofanie destinate agli esercizi commerciali aderenti, strumenti pensati per diffondere i contenuti del progetto anche nella quotidianità della città; successivamente, in collaborazione con l’Istituto Ciofs-Fp di Tortona, si affronterà il tema “Donne e lavoro: dati e prospettive”, per concludere, alla fine dell’anno, con la realizzazione e la diffusione di un video riepilogativo di tutte le attività svolte.



“Il progetto 12×12 donne rappresenta un evento unico, mai realizzato prima nella nostra zona, e un impegno concreto e continuativo dell’Amministrazione comunale per promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Comune di Tortona, Giordana Tramarin – attraverso iniziative diffuse durante tutto l’anno, vogliamo coinvolgere cittadini, scuole e associazioni, offrendo occasioni di riflessione e strumenti di consapevolezza. Sensibilizzare sulla parità di genere significa investire nel futuro della nostra comunità, rendendola più equa, inclusiva e attenta ai diritti di tutte e di tutti”.