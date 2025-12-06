Grave incidente in Alessandria, in via Maria Bensi. Sul posto sono intervenuti il Mezzo di soccorso avanzato e l’automedica, la polizia e i Vigili del Fuoco per un’auto ribaltata.

L’uomo di 47 anni che si trovava nell’auto era in arresto cardiaco (il malore è la probabile causa dell’incidente): dopo essere stato rianimato sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria.

Un altro uomo, é in prognosi riservata per un secondo incidente stradale sempre soccorso dal 118 di Alessandria. E’ accaduto nella notte quando un’auto con a bordo due persone si é scontrata con un’altra macchina Tre i feriti nello schianto tutti portati all’ospedale di Alessandria ma di questi un uomo di 57 anni é grave.