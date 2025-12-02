Un viaggio nell’incanto dell’arte e del movimento

La Pinacoteca Civica di Tortona apre le sue sale a un’esperienza unica, capace di unire pittura, danza e suggestione.

Dal 7 dicembre 2025 al 28 febbraio 2026, a Palazzo Guidobono, prende vita il nuovo allestimento dedicato a Cesare Saccaggi, realizzato anche grazie al prezioso supporto di collezionisti privati: un’occasione speciale per riscoprire la forza narrativa, simbolica e visionaria di uno degli artisti più affascinanti del nostro territorio.

E per inaugurare questo percorso, domenica 7 dicembre alle ore 17, gli spazi del palazzo si animeranno con la performance itinerante “Il sogno delle Grazie”.

Un dialogo poetico tra corpo e arte, ideato e coreografato da Anastasia Sacalianu, che guiderà il pubblico attraverso un viaggio sensoriale tra quadri, figure e atmosfere sospese. Le performer – Giulia Mauri, Alessandra Milea, Greta Poggi, Mariuca Romaniuc, Alice Ventura e Giorgia Ventura – daranno vita a un racconto fatto di gesti, sguardi e silenzi danzati, accompagnati dalle musiche evocative di Alva Noto, Peter Gregson e Orchestra of the Swan.

Sarà un momento in cui la bellezza si muove, respira e si intreccia con gli spazi della storia, trasformando la visita in un’esperienza da ricordare.

Palazzo Guidobono, Tortona

Orari mostra: sabato e domenica dalle 16 alle 19

Informazioni e prenotazioni: 0131 864441