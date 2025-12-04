Il cuore di Diano Marina batte al ritmo dei ferri e della lana, grazie al progetto intergenerazionale di “Urban Knitting” che ha saputo conquistare la città nella sua prima edizione. L’iniziativa, promossa dal Circolo Ada Carlotta Garibaldi in collaborazione con AUSER e ANTEAS, è un esempio virtuoso di volontariato che unisce anziani e bambini, e sarà uno degli esempi citati in occasione dell’incontro pubblico in programma per domani, venerdì 5 dicembre, alle ore 15:00, presso la Sala Consiliare del Comune. L’appuntamento, intitolato “Una nuova leva di volontari”, è un invito del Comune alla cittadinanza per celebrare la forza della comunità dianese e, in particolare, per presentare le iniziative attive sul territorio.

Il progetto sull’urban knitting, giunto al suo secondo anno, vede gli anziani del Centro Anziani “Ada Carlotta Garibaldi” insegnare la tecnica della lavorazione dell’uncinetto agli alunni delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Diano Marina. L’obiettivo è la realizzazione di coloratissime mattonelle in lana che, una volta cucite tra loro, danno vita a installazioni di Urban Knitting che decorano la città. Lo scorso anno, l’iniziativa ha riscosso un enorme successo, trasformando 14 alberi in Via Genova in vere e proprie opere d’arte tessili, ammirate e fotografate da residenti e turisti. Un risultato che dimostra come dedicare anche solo un’ora del proprio tempo possa non solo arricchire la giornata di qualcuno, ma anche abbellire l’intera comunità.

Il corso, totalmente gratuito, si svolge ogni lunedì pomeriggio e prevede un prezioso servizio di accompagnamento “Nonno in Gamba” dalla scuola al centro, con merenda offerta, rafforzando il legame affettivo e lo scambio di saperi tra le diverse generazioni. Le famiglie interessate potranno aderire compilando il modulo disponibile presso ufficio dei Servizi

Sociali (Palazzo Maglione, Piazza Martiri della Libertà, 4) – o direttamente al centro “Ada Carlotta Garibaldi” di via Genova 27 aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì – e consegnandolo solo presso l’ufficio dei Servizi Sociali. Il corso è già operativo e proseguirà fino a maggio 2026 con appuntamento fissato per ogni lunedì pomeriggio (festivi esclusi) dalle 17.00 alle 18.00.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Sabrina Messico, sottolinea come l’iniziativa sia la migliore vetrina per il volontariato locale: “Il progetto di Urban Knitting è l’emblema di ciò che intendiamo per volontariato a Diano Marina: un’attività che non solo produce bellezza per la città, ma che tesse legami indissolubili tra le generazioni. I nostri anziani, con la loro pazienza e sapienza, e i nostri bambini, con la loro curiosità ed entusiasmo, dimostrano che il cuore della nostra comunità è grande e generoso. L’incontro di domani è l’occasione perfetta per chiunque sia rimasto affascinato da queste iniziative, come l’uncinetto, e voglia scoprire come unirsi a questa ‘nuova leva di volontari’. Invitiamo tutti a partecipare per vedere con i propri occhi quanto può essere gratificante donare il proprio tempo”.

L’ingresso all’incontro di venerdì è libero, e al termine sarà offerto un piccolo rinfresco. La comunità è invitata a partecipare per scoprire i dettagli di questa e di altre iniziative di volontariato, e per condividere l’invito con chiunque possa essere interessato a contribuire.