A decorrere dal 18 dicembre 2025, nell’ambito del progetto “Polis Passaporto Elettronico” i richiedenti il rilascio/rinnovo del passaporto potranno presentare l’istanza presso gli sportelli degli Uffici Postali ubicati nei Comuni della provincia di Alessandria con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e previa prenotazione di appuntamento.
Per ulteriori informazioni sul servizio e riguardo le modalità di prenotazione, si rimanda al sito internet di Poste Italiane S.p.a. (www.poste.it/polis-passaporto-elettronico)