Da San Nicola a San Mauro: a Diano Castello i festeggiamenti per il Santo Natale e l’anno nuovo si protrarranno per oltre un mese, dal 6 dicembre (San Nicola) al 15 gennaio (San Mauro), con tanti appuntamenti, gratuiti, che intendono coinvolgere persone di tutte le età, in numerose location, tra tradizione, musica, spiritualità e giochi, in un’atmosfera luminosa e suggestiva. Natale Castello è il titolo di questo ricco contenitore. Si parte in quarta nel ponte dell’Immacolata, con la centralissima piazza Matteotti che si trasforma in un vivace spazio dedicato ai più piccoli.

Sabato 6, giorno di San Nicola, con l’accensione delle luminarie, si entra subito nel vivo, nella centralissima piazza Matteotti. Alle ore 15 si terrà una rappresentazione natalizia dei giovani studenti di Diano Castello, con la collaborazione della Cooperativa Eureka. A seguire, apertura di area gonfiabili e di stand ludici, lo svolgimento di laboratori didattici e l’attesa Posta di Babbo Natale.

Domenica 7 dicembre la giornata inizierà con la Santa Messa delle ore 11 presso la chiesa parrocchiale di San Nicola da Bari, seguita da un aperitivo con prodotti tipici locali. Nel pomeriggio, dalle 14.30, torneranno gonfiabili, stand e attività per bambini, tra cui i laboratori di fumetto “Il manichino”, a cura della bravissima Simona Binni, rivolto ai giovanissimi (8-13 anni), in due turni, alle 15 e alle 16. Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 392.2931996. Simona Binni, romana, fumettista, storyboard artist e autrice di graphic novel ha al suo attivo svariate pubblicazioni. Da segnalare il graphic novel “Sotto lo stesso cielo” (2023), all’interno del progetto legato al turismo delle radici del Meaci e la copertina, insieme a parte delle illustrazioni, dell’Enciclica dei Bambini, con volume introdotto da Papa Francesco (Edizioni San Paolo, 2023).

La giornata si concluderà con il concerto gospel del Double Trust Choir, alle ore 21, sempre presso l’accogliente chiesa parrocchiale di San Nicola da Bari. L’ensemble, il cui repertorio affonda le sue origini nella musica afro-americana, esegue “a cappella” sia pagine storiche (gospel, spiritual), sia brani più attuali, spaziando dallo swing al reggae con un inconfondibile stile e con un timing mutuato dalla “black music”. Il Double Trust Choir, fondato dalla indimenticata Federica Tassinari, è composto da Marilisa Villanacci (direttore), Teresa Ferraro, Serena Latella, Roberta Alizeri (contralti), Stefano Superno, Marco Osti (tenori), Emilia Spinella, Maria Paola Curto, Marina Ardissone, Stefania Fissore (soprano). La serata di Diano Castello fa parte del Christmas Tour della formazione ligure.

Bus navetta. In entrambe le giornate del 6 e 7 dicembre sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito, dalle ore 14.30 alle 18.30, tra piazza Taramasco (Diano Marina) e piazza Quaglia, all’ingresso del borgo di Diano Castello.

Lunedì 8 dicembre, a conclusione del ponte, appuntamento alle ore 15 presso la chiesa dell’Immacolata Concezione, in Borgata Ferretti) per Santa Messa, processione e concerto della Banda di Alassio.



“Per il periodo natalizio, il Comune di Diano Castello quest’anno è riuscito a mettere insieme un unico e ricco calendario di attività e iniziative – afferma il sindaco Romano Damonte -, coinvolgendo vari artisti e associazioni locali. Vogliamo creare un’atmosfera festosa per i più giovani, per le loro famiglie e i visitatori, abbracciando tradizione, cultura, musica e divertimento. Siamo davvero soddisfatti e pronti, in questo weekend, ad entrare in questo clima con l’accensione delle luminarie, in più zone del borgo e delle frazioni, e i primi interessanti appuntamenti. Invitiamo la comunità a partecipare numerosa e i “foresti” a venire a scoprire anche questo lato di Diano Castello. Ringrazio le associazioni Amici del Castello e Famia Dianese per la loro preziosa collaborazione, la consigliera Bottino e gli uffici per il loro impegno, la Regione Liguria per aver cofinanziato il progetto tramite il Fondo Unico Nazionale per il Turismo”.

Presepi. La cittadinanza e tutti gli appassionati sono intanto invitati ad arricchire la storica Mostra dei Presepi (dal 25.12 a 6.01) dell’Oratorio di San Bernardino di via Borgo, giunta alla 44a edizione. La consegna delle opere sarà possibile tra il lunedì 15 e venerdì 19 presso la location che ospiterà l’esposizione. La mostra sarà aperta dalle ore 10 alle 17, dal giorno di Natale a quello dell’Epifania.

Visite guidate. Non potevano mancare le visite guidate a uno dei Borghi più belli d’Italia. Domenica 28 e martedì 30 dicembre, alle ore 10.30 (durata 1h30’), si sarà condotti “Alla scoperta del Castrum Diani”. Una passeggiata tra la storia millenaria di un borgo dall’incredibile eredità artistica ed architettonica, preziosa testimonianza di un passato ricco di avvenimenti, cultura e bellezza: dDalle caratteristiche “lone” alle antiche chiese, a scrigni di tesori artistici inestimabili, e ancora le porte medievali delle vecchie mura e molto altro. Prenotazioni: iat@comunedianocastello.it – 0183.4077217. Ritrovo presso Ufficio Iat (loggiato piazza Quaglia).

Ufficio Iat. Questi gli orari di apertura del periodo natalizio (dal 6 all’8 dicembre e dal 20 dicembre al 6 gennaio): dalle ore 10 alle 17. Chiusura: 25 dicembre e 1 gennaio. Orario breve: 26 e 31 dicembre, dalle ore 10 alle 13. Info: tel. 0183.4077217 – E-mail: iat@comunedianocastello.it

Il programma completo di “Natale Castello”

Sabato 6 dicembre

– Accensione luminarie natalizie per il borgo e in diversi punti del paese

– Piazza Matteotti

ore 15 – Rappresentazione natalizia degli studenti di Diano Castello a cura della Coop. Eureka.

dalle ore 15.30 (sino a tardo pomeriggio) – Area gonfiabili e stand ludici, laboratori didattici, la Posta di Babbo Natale e cioccolata per tutti.

Sabato 6 e domenica 7

Servizio bus navetta tra piazza Taramasco (Diano Marina) e Piazza Quaglia (Diano Castello), all’ingresso del borgo, dalle ore 14.30 alle 18.30.

Domenica 7 dicembre

– Chiesa parrocchiale di San Nicola da Bari

ore 11 – Santa Messa

ore 12 – Aperitivo con prodotti tipici locali

– Piazza Matteotti

dalle ore 14.30 (sino a tardo pomeriggio) – Area gonfiabili, stand ludici, la Posta di Babbo Natale e cioccolata per tutti.

ore 15 e 16 (due turni) – Laboratorio di fumetto “Il manichino”, per bambini dagli 8 ai 13 anni: impariamo a disegnare un personaggio a partire dalla sua struttura fisica. Necessaria prenotazione tramite WhatsApp al numero 392.2931996.

– Chiesa parrocchiale di San Nicola da Bari

ore 21 – Concerto gospel del Double Trust Choir

Lunedì 8 dicembre

– Chiesa dell’Immacolata Concezione – Borgata Ferretti

ore 15 – Santa Messa, processione e concerto a cura della Banda di Alassio

Sabato 13 dicembre

– Chiesa di San Mauro – Varcavello

ore 21 – Santa Messa con canti in dialetto a cura della Confraternita di San Pietro di Porto Maurizio

Domenica 14 dicembre

– Chiesa di Santa Lucia – Borgata Santa Lucia

ore 15 – Santa Messa, processione e concerto a cura della Banda di Diano Marina

Venerdì 19 dicembre

– Piazza Massone

dalle ore 16 – Villaggio di Natale: la Casa di Babbo Natale accoglie i bambini con scenografie, pupazzi natalizi e la tradizionale cassetta delle letterine. Scatta una foto con Babbo Natale e fatti trasportare nell’atmosfera natalizia dal truccabimbi e dai Giochi dei Folletti di Santa Claus.

Sabato 20 dicembre

– Teatro Concordia – Piazza Assunta

ore 21 – “In notte placida: le più belle melodie natalizie”, concerto a cura di Nicolas Tagliatini e del Coro polifonico Castrum Diani

Domenica 21 dicembre

– Chiesa Ns. Signora Assunta – Piazza Assunta

ore 20.30 – Concerto del Coro Mongioje

Mercoledì 24 dicembre

– Chiesa parrocchiale di San Nicola da Bari

ore 22.30 – Santa Messa di Natale

Da giovedì 25 dicembre a martedì 6 gennaio

– Oratorio di San Bernardino – via Borgo

dalle ore 10 alle 17 (tutti i giorni) – 44a Mostra dei Presepi

Domenica 28 dicembre

– Chiesa di San Giovanni – Piazza Mons. Massone

ore 17.30 – Concerto natalizio “Cartoline vittoriane”

Sabato 3 gennaio

– Piazza Clavesana

ore 15 – Spettacolo “Testafina salva il Natale”. La Baracca dei Burattini vi aspetta con il burattinaio Folco Barlucchi per una storia avvincente alla ricerca di Babbo Natale, con i personaggi della tradizione come Gianduja e Testafina. Un racconto ricco di divertimento, magia e atmosfera natalizia.

Domenica 4 gennaio

– Oratorio Madre Leonarda – via Annunziata

dalle ore 15 alle 17 – Tombolata

Lunedì 5 gennaio

– Teatro Concordia – Piazza Assunta

ore 21 – Concerto delle feste “Dai celebri operistici alle melodie natalizie”, a cura di Nicolas Tagliatini e del coro lirico Giuseppe Manzino

Martedì 6 gennaio

– Chiesa parrocchiale di San Nicola da Bari

ore 11 – Santa Messa dell’Epifania per i bambini

Sabato 10 gennaio

– Varcavello

ore 21 – Falò di San Mauro e concerto di Equipage Ambassadors Dixie & Street Parade

Domenica 11 gennaio

– Varcavello

dalle ore 10.30 – Apertura stand Festa di San Mauro

ore 15 – Santa Messa e processione di San Mauro

Giovedì 15 gennaio – San Mauro

– Conclusione calendario festività natalizie e del nuovo anno