Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 10,00, al Parco Eternot sarà inaugurato l’“Albero della Sicurezza”, installazione simbolica dedicata alla memoria delle vittime del lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione.

Il progetto, ideato dal Maestro Francesco Sbolzani per la Fondazione ANMIL “Sosteniamoli Subito”, è stato realizzato grazie alla collaborazione Sistedil – Sistema Edile per la formazione e la sicurezza della Provincia di Alessandria e al contributo dei caschetti messi a disposizione da Buzzi Unicem, successivamente trasformati in elementi costruttivi dell’opera.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di impegno civile che caratterizza il Parco Eternot, luogo dedicato alla memoria e alla rinascita, e intende richiamare l’attenzione collettiva sull’importanza irrinunciabile della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Assessore Irene Caruso afferma: “Questo progetto rappresenta un gesto corale, che unisce in un messaggio condiviso: la tutela della sicurezza non è un adempimento formale, ma un dovere quotidiano che riguarda tutti. L’Albero della Sicurezza ci ricorda che dietro ogni incidente ci sono persone, famiglie, comunità intere, e che solo attraverso consapevolezza e responsabilità possiamo costruire un futuro più sicuro”.

Alla cerimonia interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale insieme alla Fondazione ANMIL, a Sistedil – Sistema Edile per la formazione e la sicurezza della Provincia di Alessandria e alle realtà che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.