Si è svolta venerdì 28 novembre, presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) dell’Università del Piemonte Orientale, la proclamazione dei diplomati della terza edizione del Master universitario di I livello in Data Management e Coordinamento delle sperimentazioni cliniche, promosso dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, e UPO.

L’evento ha fatto parte del più ampio programma della Settimana della Ricerca 2025: il Master, patrocinato dal Gruppo Italiano Data Manager (GIDM) – Coordinatori di Ricerca Clinica e dell’Associazione Italiana Contract Research Organization (AICRO), nasce con l’obiettivo di formare figure altamente specializzate per la gestione e il coordinamento delle sperimentazioni cliniche, rispondendo alla crescente richiesta di professionalità capaci di affiancare medici e ricercatori in percorsi sempre più complessi dal punto di vista normativo, gestionale e metodologico.

Un progetto formativo che si conferma in costante crescita: nella terza edizione sono stati 22 i partecipanti, provenienti per il 77% dal Piemonte e per il restante 23% da altre regioni. I titoli di laurea di accesso più rappresentati sono stati Scienze Biologiche, Biotecnologie, Chimica e tecnologie farmaceutiche, ma non sono mancati anche profili con background in Scienze infermieristiche, Informatica, Mediazione linguistica, Lingue per il turismo e Scienze politiche. A 10 studenti, ritenuti maggiormente meritevoli, è stata attribuita una somma di 1500 euro ciascuno, riconosciuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, destinati alla copertura parziale della quota d’iscrizione.

Significativo anche l’impatto occupazionale: i professionisti impiegati nella ricerca sono passati da 13 all’inizio del Master a 16 al termine del percorso, pari al 73% dei diplomati. Di particolare rilievo anche il numero delle tesi svolte all’interno del DAIRI, che hanno rappresentato il 68% del totale.

La quarta edizione del Master è in partenza nel 2026, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la rete di collaborazioni interaziendali e accademiche, potenziare i moduli professionalizzanti e continuare a offrire ai partecipanti un’opportunità concreta di inserimento e crescita nel mondo della ricerca clinica.