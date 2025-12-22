In prossimità delle festività natalizie, l’Assessorato alla Tutela Animale del Comune di Alessandria rinnova il proprio impegno nella promozione di comportamenti responsabili e rispettosi, riproponendo anche quest’anno la campagna di sensibilizzazione “Botti? No grazie!”.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai giovani e alle famiglie, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sui gravi effetti negativi derivanti dall’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici, una pratica che, sebbene ancora diffusa durante le festività natalizie e il periodo di Capodanno, rappresenta un serio pericolo per l’incolumità e la sicurezza delle persone e per il benessere degli animali, caratterizzati da una sensibilità uditiva nettamente superiore a quella umana. Ogni anno, a seguito dei festeggiamenti di Capodanno si registra, infatti, un significativo aumento delle segnalazioni di animali smarriti, ingressi nei canili e casi di animali investiti o deceduti durante fughe incontrollate provocate dalla paura.

La campagna trova fondamento nel Regolamento comunale per la Tutela e il Benessere degli Animali, che vieta espressamente «l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dal 24 dicembre al 6 gennaio e il martedì grasso di Carnevale di ogni anno», prevedendo sanzioni amministrative da 200 a 500 euro.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale invita pertanto la cittadinanza a vivere le festività nel rispetto delle norme vigenti, della sicurezza collettiva e del benessere animale, promuovendo forme di celebrazione alternative, più sicure e consapevoli.

“Ci appelliamo al senso di responsabilità individuale e collettiva e al senso civico di tutti – dichiara l’Assessora alla Tutela Animali Roberta Cazzulo – cercando di diffondere la cultura del rispetto e della tutela degli animali e dell’ambiente, anche nei momenti di festa. È proprio seguendo questa linea che anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha scelto di non fare uno spettacolo pirotecnico per la festa di San Silvestro. Una decisione responsabile che vuole essere d’esempio e auspico che trovi un seguito nel comportamento individuale. Festeggiare l’ultimo dell’anno può essere bellissimo anche evitando di far scoppiare i botti, un gesto di dimostrazione d’affetto che possiamo fare per i nostri amici animali”.