La famosa favola musicale “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev, eseguita dall’orchestra Classica del Maestro Gianfranco Moncalieri ha animato la mattinata della Scuola primaria e secondaria pontecuronese giovedì 27 novembre nel teatro della SOAMS.

La prima parte della performance è stata focalizzata sulla didattica: la voce narrante dell’attrice Aglaia Zannetti ha spiegato ai bambini e ai ragazzi gli strumenti musicali e il loro suono, come voce degli animali della favola, quindi il concerto ha coinvolto la platea dei giovanissimi, che, guidati dalla narratrice, hanno seguito attentamente, lavorando di fantasia, senza bisogno di immagini visive.

Lo spettacolo, offerto dall’Amministrazione comunale, ha riscosso molto successo e i bambini, alla conclusione del concerto hanno posto ai concertisti molte domande interessanti sulla loro attività e sui loro strumenti.