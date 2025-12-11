martedì 31 dicembre Bordighera accoglierà il nuovo anno con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla musica e alle tradizioni nel centro città:
Dalle ore 17.00
Centro città
MELODIE NELLE VIE
So What Duo Acustico
Musica live tra strade e
piazze, aspettando la
grande festa di fine anno.
Dalle ore 17.30
Centro città
BIANCHE PRESENZE E LIVE MUSIC
Berben Band, live music.
Performance itineranti e
atmosfere suggestive con
bianche farfalle luminose e
coinvolgenti note dal vivo.
Dalle ore 21.00
Piazza Garibaldi
CAPODANNO IN PIAZZA
Berben Band, live music.
Love Generation 90, dj, vocalist,
ballerine e molto altro, con musica
da anni 90 ai giorni nostri.