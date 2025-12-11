martedì 31 dicembre Bordighera accoglierà il nuovo anno con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla musica e alle tradizioni nel centro città:

Dalle ore 17.00

Centro città

MELODIE NELLE VIE

So What Duo Acustico

Musica live tra strade e

piazze, aspettando la

grande festa di fine anno.

Dalle ore 17.30

Centro città

BIANCHE PRESENZE E LIVE MUSIC

Berben Band, live music.

Performance itineranti e

atmosfere suggestive con

bianche farfalle luminose e

coinvolgenti note dal vivo.

Dalle ore 21.00

Piazza Garibaldi

CAPODANNO IN PIAZZA

Berben Band, live music.

Love Generation 90, dj, vocalist,

ballerine e molto altro, con musica

da anni 90 ai giorni nostri.