martedì 31 dicembre Bordighera accoglierà il nuovo anno con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla musica e alle tradizioni nel centro città:

Dalle ore 17.00
Centro città
MELODIE NELLE VIE
So What Duo Acustico 
Musica live tra strade e 
piazze, aspettando la 
grande festa di fine anno.

Dalle ore 17.30
Centro città

BIANCHE PRESENZE E LIVE MUSIC
Berben Band, live music. 
Performance itineranti e 
atmosfere suggestive con 
bianche farfalle luminose e 
coinvolgenti note dal vivo.

Dalle ore 21.00
Piazza Garibaldi
CAPODANNO IN PIAZZA

Berben Band, live music. 
Love Generation 90, dj, vocalist, 
ballerine e molto altro, con musica 
da anni 90 ai giorni nostri.