Si é svolta oggi pomeriggio, venerdì 7 novembre presso la Biblioteca Civica di Tortona la presentazione del “Fausto, il mio Coppi” di Luciana Rota un romanzo raccontato dal punto di vista della prima moglie Bruna. L’autrice insieme a Giovanni Ferrari Cuniolo, Presidente del Consiglio Comunale di Tortona e pronipote del Tortonese primo campione italiano di ciclismo, Giovanni Cuniolo e al moderatore Andrea Rovelli hanno accolto un folto pubblico che ha potuto ammirare anche sullo schermo filmati d’epoca che riguardavano il Campionissimo.

