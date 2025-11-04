Ventimiglia, Fondo Antico Civica Biblioteca Aprosiana

Venerdì 7 novembre 2025, ore 16.00

Conferenza di Fulvio Cervini su “L’altro romanico. Le fasi costruttive della Cattedrale nel medioevo”

26° ciclo di conferenze “Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri” dedicate all’Anno Giubilare

Dopo il grande successo del primo appuntamento di sabato scorso 25 ottobre con la relazione di Daniela Gandolfi sugli Itinerari della fede nella Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, prosegue il 26° ciclo di conferenze “Ventimiglia e il suo territorio”, dedicato in questa edizione all’Anno Giubilare, con l’intervento dello studioso Fulvio Cervini, professore ordinario in storia dell’arte medievale presso la Università degli Studi di Firenze, che lo ha recentemente nominato Direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, componente del Consiglio di Amministrazione delle Gallerie degli Uffizi, che relazionerà su L’altro romanico. Le fasi costruttive della Cattedrale nel medioevo, un viaggio affascinante sulla genesi e le diverse fasi edilizie del principale edificio di culto cristiano della Diocesi ventimigliese.

Appuntamento venerdì 7 novembre alle ore 16.00 presso il Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana.

