Alessandria, novembre 2025 — È alessandrino uno dei cento migliori medici al mondo del 2025.

Il Dottor Federico Ferraris, classe 1974, fondatore dello Federico Ferraris Smile Atelier di Alessandria, è stato inserito nella prestigiosa lista “Global Summits Institute – World’s Top 100 Doctors 2025”, una selezione internazionale che riunisce e riconosce le eccellenze sanitarie su scala globale.

Un riconoscimento che assume un valore speciale per la città e per tutto il territorio alessandrino: non è un fatto comune che un professionista del territorio entri in una graduatoria di portata mondiale, e ciò evidenzia come anche da una realtà di provincia possano emergere contributi con impatto internazionale, capaci di rappresentare il meglio della medicina e dell’odontoiatria contemporanea.

Il Global Summits Institute (GSI) è una piattaforma di riconoscimento peer-to-peer che ogni anno seleziona i 100 medici e odontoiatri più influenti al mondo, basandosi su criteri di meriti scientifici, innovazione, leadership clinica, pubblicazioni e contributo all’evoluzione della professione.

La lista 2025 include professionisti di discipline mediche e odontoiatriche: meno di un terzo dei nominati sono dentisti, segno della crescente rilevanza internazionale dell’odontoiatria moderna. www.top100doc.com/global-summits-world-top-100-doctors-2025/

Eccellenza scientifica e radici locali

La selezione del Dott. Ferraris è frutto di un percorso costruito tra ricerca, insegnamento e pratica clinica. Il suo studio odontoiatrico alessandrino, il Federico Ferraris Smile Atelier, è oggi un punto di riferimento internazionale per l’odontoiatria estetica adesiva ultraconservativa — una filosofia che unisce innovazione tecnologica, protocolli adesivi avanzati e rispetto della struttura dentale naturale.

I protocolli sviluppati e perfezionati proprio nello studio di Spalto Borgoglio 81 ad Alessandria sono oggi oggetto di ricerca e insegnamento in numerose università internazionali e rappresentano il nucleo del metodo sviluppato dal Dott. Ferraris, un approccio che integra estetica e conservazione in chiave moderna e scientifica.

Dallo Smile Atelier di Alessandria alle università del mondo

Perché un riconoscimento di questa portata?

Il Dottor Federico Ferraris è Adjunct Assistant Professor presso la Penn Dental Medicine dell’University of Pennsylvania, una delle università più antiche e prestigiose degli Stati Uniti, fondata a Philadelphia da Benjamin Franklin nel 1740.

È stato il primo italiano ad insegnare nel Dipartimento di Prevenzione e Scienze Restaurative della stessa università, portando oltreoceano le sue tecniche sviluppate in Italia e pubblicate principalmente sull’International Journal of Esthetic Dentistry.

Nel suo percorso accademico e scientifico:

È stato primo presidente non americano della Society for Color and Appearance in Dentistry (SCAD) , che fa base in USA, unica società scientifica al mondo dedicata esclusivamente alla ricerca, sviluppo e divulgazione del colore in odontoiatria estetica .

della , che fa base in USA, unica società scientifica al mondo dedicata esclusivamente alla . È socio attivo della American Academy of Restorative Dentistry (AARD) di Chiacgo, una delle accademie più antiche del mondo, fondata nel 1928 , punto di riferimento della disciplina restaurativa.

della di Chiacgo, una delle accademie più antiche del mondo, fondata nel , punto di riferimento della disciplina restaurativa. È stato uno dei più giovani di sempre ad essere nominato, nel 2007 , membro attivo della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED) , una delle più prestigiose accademie internazionali nel campo dell’estetica dentale.

ad essere nominato, nel , , una delle più prestigiose accademie internazionali nel campo dell’estetica dentale. È stato Presidente dell’ Accademia Italiana di Conservativa e Restaurativa (AIC) , la principale accademia italiana di odontoiatria restaurativa con rilievo internazionale, che promuove i principi della massima conservazione e dell’adozione dei moderni approcci adesivi e minimamente invasivi.

dell’ , la principale accademia italiana di odontoiatria restaurativa con rilievo internazionale, che promuove i principi della massima conservazione e dell’adozione dei moderni approcci adesivi e minimamente invasivi. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali sul tema della Restaurativa Estetica Conservativa.

sul tema della Restaurativa Estetica Conservativa. È membro dell’editorial board (comitato di redazione) delle due più importanti riviste scientifiche al mondo in ambito di Restaurativa Estetica: IJED (international Journal od Esthetic Dentistry) e JERD (Journal of Estehtic and Restorative Dentistry).

Nel corso della sua carriera, il Dott. Ferraris ha tenuto conferenze in oltre 30 Paesi nei cinque continenti, partecipando come relatore e docente in congressi internazionali di riferimento. Collabora inoltre con aziende leader mondiali come Hu-Friedy — che ha lanciato la linea di strumenti “Adhesthetics Ferraris” — e Komet Germany, che ha dedicato due kit di frese composti da lui, confermando come le sue innovazioni abbiano trovato applicazione concreta nella pratica clinica quotidiana a livello globale.

Ricerca, formazione e innovazione “made in Alessandria”

Il Federico Ferraris Smile Atelier rappresenta un esempio virtuoso di come eccellenza clinica, ricerca e formazione possano convivere in una realtà territoriale, generando valore culturale e professionale per l’intera comunità. Ogni trattamento è progettato per coniugare estetica e rispetto biologico, con l’obiettivo di mantenere la struttura dentale naturale e restituire ai pazienti un sorriso autentico e armonioso.

“Ricevere questo riconoscimento tra colleghi di così alto livello è un onore e una responsabilità,” commenta il Dott. Ferraris. “È la conferma che anche in Italia, e in particolare ad Alessandria, si può costruire una realtà di riferimento mondiale puntando su ricerca, condivisione e passione.”

Il premio sarà consegnato ufficialmente durante la Doctors’ World Gala (DWG), prevista per l’estate 2026, con molta probabilità a Londra.