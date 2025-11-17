Sabato 15 novembre presso la Chiesa Cattedrale di Tortona S.E. Rev.ma Mons. Guido Marini, Vescovo di Tortona, coadiuvato da Don Augusto Piccoli Cappellano della Polizia di Stato di Alessandria e Asti e Direttore dell Ufficio Diocesano, ha presieduto la Solenne Celebrazione Eucaristica in suffragio di tutti i defunti delle Forze dell Ordine e di Polizia, di Volontariato e di Soccorso, in particolare nel ricordo di tutti coloro che sono Caduti nell’ adempimento del proprio dovere per il bene dell’Italia.

Alla Solenne Cerimonia sono intervenuti le più importanti Autorità Civili e Militari del territorio diocesano, tra cui il Prefetto di Alessandria Vinciguerra, l Onorevole Amich, il Sindaco di Tortona Chiodi e l Amministrazione Comunale tutta con il Presidente del Consiglio Comunale Ferrari Cuniolo, il Vice Presidente della Provincia di Alessandria Demarte, il Colonnello Provinciale CC di Alessandria Palatini con il Maggiore CC Bellotti della Compagnia di Tortona, la Dirigente della Questura di Alessandria Morsanega con il Comandante Polizia Stradale di Tortona Ciffolillo, il Capitano della Finanza di Tortona Frassoni, il Comandante dei Vigili del Fuoco della Citta Metropolitana di Milano Turturici e il Comandante della Polizia Locale di Alessandria Bassani accompagnato da quello di Tortona Di Stefano.

Ospite d eccezione il Senatore Gian Marco Centinaio, Vice Presidente Vicario del Senato della Repubblica Italiana, che su invito dell Onorevole Paolo Affronti di Voghera ha reso piu istituzionale questa cerimonia con la disponibilita della sua presenza autorevole davanti a tutti gli appartenenti delle Forze dell Ordine e di Polizia, di Volontariato e di Soccorso presenti con i relativi labari e mezzi.

Nell omelia il Vescovo Marini, riprendendo il brano del Vangelo del giorno, ha sottolineato l importanza della fede come dono di Dio che ci aiuta a vivere i momenti anche più difficili della nostra esistenza terrena ma sempre alla luce di Cristo Risorto e il ricordo dei nostri defunti diventa per noi credenti memoria e preghiera.

Al termine prima del rinfresco finale, presso il salone della Curia Vescovile di Tortona dopo il saluto del Sindaco di Tortona Chiodi, il Sen. Gian Marco Centinaio ha ringraziato tutti i presenti e l invito ricevuto, sottolineando quanto e importante come Istituzioni non dimenticare chi ha dato la propria vita per la Patria, e al contempo ringraziare e sostenere chi oggi, nonostante le tante difficoltà, presta un servizio con disciplina e onore per il bene comune e per una società migliore.

Correlati